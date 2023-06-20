Война: Олег Сенцов чуть не погиб на передовой

Режиссер Олег Сенцов. Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Украинский кинорежиссер и воин ВСУ Олег Сенцов едва выжил во время очередной атаки противника. Мужчина, к счастью, успел выбраться из смертельной ловушки.

Об этом режиссер сообщил в своем Facebook.

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Война за землю продолжается

Жизнь Олега Сенцов, как и большинства украинцев после начала полномасштабного вторжения России, изменилась. Режиссер отправился на передовую воевать за свою страну, рискуя жизнь.

"Это был очередной тяжелый день нашего наступления. Мы заняли определенный нашей роте рубеж, хотя и понесли потери. Нашу машину подбили, но мы с экипажем смогли выбраться. Война за нашу землю продолжается. Вечная слава погибшим, освобождая Украину от захватчиков!", — прокомментировал режиссер.

Режиссер Олег Сенцов. Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Напомним, в прошлом году режиссер, общественный активист и защитник нашей страны Олег Сенцов в четвертый раз стал отцом. Его жена, директор по адвокации американской компании Вероника Вельч, родила в США мальчика, которого звездная пара назвала Демьяном.

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