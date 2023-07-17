Олег Сенцов отримав поранення одразу після повернення на фронт

Режисер та військовий Олег Сенцов. Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Режисер Олег Сенцов, який воює у лавах ЗСУ, після лікування контузії у Києві повернувся на фронт. І одразу потрапив у небезепечну ситуацію.

Про це режисер повідомив у своєму Facebook.

Читайте також:

Потрапили під артилерійський обстріл

Нещодавно військовий відвідав церемонію нагородження французьким орденом Почесного легіону у Національному заповіднику "Софія Київська". А вже за кілька днів, під час свого перебування на фронті, дістав поранення.

"Тиждень не задався. На першому ж бойовому виході після повернення, під час десантування, попали під артилерійський обстріл. Бредлі знов врятував нам життя. Троє поранених, в основному уламки. З обличчя вже витягнули, дрібні в руці та нозі залишаться зі мною назавжди. У інших хлопців теж все добре — запорізькі лікарі знають свою справу, дякую!" — підписав світлину, на якій видно його поранення, воїн ЗСУ.

Режисер та військовий Олег Сенцов. Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Нагадаємо, минулого року режисер, громадський активіст та захисник нашої країни Олег Сенцов вчетверте став батьком. Його дружина, директорка з адвокації американської компанії Вероніка Вельч, народила у США хлопчика, якого зіркова пара назвала Дем’яном.

Раніше Олег Сенцов отримав почесну нагороду у Києві.