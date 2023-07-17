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Олег Сенцов получил ранение сразу после возвращения на фронт

17 июля 2023 10:07
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Олег Сенцов получил ранение сразу после возвращения на фронт
Режиссер и военный Олег Сенцов. Фото: facebook.com/oleg.sentsov
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Режиссер Олег Сенцов, воюющий в рядах ВСУ, после лечения контузии в Киеве вернулся на фронт. И сразу попал в опасную ситуацию.

Об этом режиссер сообщил в своем Facebook.

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Недавно военный посетил церемонию награждения французским орденом Почетного легиона в Национальном заповеднике "София Киевская". А уже через несколько дней, во время своего пребывания на фронте, получил ранение.

"Неделя не задалась. На первом же боевом выходе по возвращении, во время десантирования, попали под артиллерийский обстрел. Брэдли снова спас нам жизнь. Трое раненых, в основном осколки. Из лица уже вытащили, мелкие в руке и ноге останутся со мной навсегда. У других ребят тоже все хорошо — запорожские врачи знают свое дело, спасибо!" — подписал фотографию, на которой видно его ранение, воин ВСУ.

 

Режиссер и военный Олег Сенцов. Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Напомним, в прошлом году режиссер, общественный активист и защитник нашей страны Олег Сенцов в четвертый раз стал отцом. Его жена, директор по адвокации американской компании Вероника Вельч, родила в США мальчика, которого звездная пара назвала Демьяном.

Ранее Олег Сенцов получил почетную награду в Киеве.

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