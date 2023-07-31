Олег Скрипка планирует засудить участника талант-шоу "Україна має талант"

Фронтмен группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка. Фото: Google

Молодая украинская певица Zelenooka раскрыла мошенническую схему заработка на благотворительных концертах. Она обнародовала переписку с вокалистом, основателем детской студии развития Никитой Прилуцким, требовавший от нее 500 долларов, которые якобы должны были уйти для детей из Бахмута. В своей пиар-компании он упомянул фронтмена группы "Воплі Відоплясова", Олега Скрипку.

Менеджмент артиста отреагировал на заявления Прилуцкого, сообщает издание "УНИАН", освещающее эту тему.

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Никита Прилуцкий — участник последнего сезона телешоу "Україна має талант". В нем он не только оконфузился выступлением, но и не смог пройти дальше. Тогда о Никите быстро забыли. Теперь же похоже он пытается заработать деньги на имени суперзвезд украинского шоу-бизнеса.

Никита заявил, что в начале сентября в одном из гольф-клубов Киева пройдет благотворительный концерт, на котором хедлайнером будет Олег Скрипка. И чтобы выступить с лидером группы "Воплі Відоплясова" на одной сцене, всем желающим нужно заплатить 500 долларов.

Менеджмент Олега Скрипки прокомментировал скандал вокруг благотворительного концерта, которым занимается Никита Прилуцкий.

"Мы в таких мероприятиях не участвуем. Это официальная информация от пресс-службы артиста. Я прошу вас передать организатору, который себе там что-то придумал, что если он будет заниматься таким мошенничеством, мы подадим иск в суд", — заявили в команде Скрипки.

Между тем Прилуцкий сообщил: все это было пранком. Мол, он шоумен, и таким образом решил пропиариться.

Напомним, ранее мы писали, что певица Вера Брежнева стала жертвой мошенников. Также мы рассказывали, что шоувумен Маша Ефросинина возмущена активизацией мошенников, продающих псевдомедицинские препараты для похудения от ее имени. Также преступники привлекли и других знаменитостей, у которых Маша брала интервью.