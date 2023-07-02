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Віра Брежнєва стала жертвою шахраїв

2 липня 2023 15:17
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Віра Брежнєва стала жертвою шахраїв
Співачка VERA (Віра Брежнєва). Фото: Instagram/ververa
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Знаменитості нерідко стають жертвами шахраїв. Колишня учасниця так званого "золотого" складу гурту "ВІА Гра", співачка Віра Брежнєва (Кіперман) попередила друзів та підписників про кіберзлочинців, які використовують її ім’я. 

Відповідна сторіз з’явилась в Instagram артистки. 

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Брежнєва про шахраїв

Невідомі написали знайомій Віри у популярному месенджері WhatsApp з мобільного номера, який починається з +44. Це телефонний код Великої Британії. Брежнєва зауважила, що вона не змінювала номер телефону вже декілька років. Віра звернулась до всіх, кому могли написати від її імені. 

"Не надсилайте мені гроші, будь ласка! Не ведіться на шахраїв з моїм фото в акаунті", — лаконічно написала Віра. 

Співачка не повідомила, чи звернулась вона до кіберполіції. Зараз Брежнєва живе за кордоном. 

Скриншот: Instagram/ververa

Нагадаємо, раніше ми писали, що шоувумен Маша Єфросиніна обурена активізацією шахраїв, які продають псевдомедичні препарати для схуднення від її імені. Також злочинці долучили й інших знаменитостей, в яких Маша брала інтерв’ю.

Також ми розповідали, що засуджена російська шахрайка Анна Делві (Сорокіна), про яку Netflix зняв серіал, не заплатила адвокату.

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