Олег Скрипка показал кадр с покойным Дэвидом Линчем — фото

Олег Скрипка вспомнил знакомство с Дэвидом Линчем — архивное фото
Певец Олег Скрипка почтил память режиссера Дэвида Линча, который ушел из жизни 16 января. Лидер группы "Вопли Видоплясова" в свое время имел возможность лично увидеться с кинодеятелем.
Архивным фото с режиссером и историей их знакомства артист поделился в Instagram.
Олег Скрипка показал фото с Дэвидом Линчем
В своей заметке певец признался, что новость о смерти режиссера стала для него печальной неожиданностью. В память о нем Скрипка опубликовал дружеское фото с Линчем из собственного архива.
Как рассказал Скрипка, с Линчем он познакомился на фоне общего хобби, а именно духовных практик. По словам певца, режиссер был очень глубоким человеком и всегда поддерживал украинцев.
"С чрезвычайной грустью узнал о смерти Дэвида Линча, художника, кинорежиссера, музыканта и актера. Но эта потеря для меня личная. Я был знаком с Дэвидом. Познакомились мы с ним на почве трансцендентальной медитации. Дэвид — незаурядная личность, духовный человек, художник и проводник. Всегда был на стороне сил добра и поддерживал Украину. Светлая память, тебе Дэвид. Навсегда останешься в наших сердцах и памяти", — написал Скрипка.
Напомним, Дэвид Линч умер 16 января 2025 года в результате длительной борьбы с заболеванием легких. Режиссер не дожил всего четыре дня до своего 79-летия.
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