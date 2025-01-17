Крадій напав на зірку Боллівуду Саіфа Алі Хана — деталі

Індійський актор Саїф Алі Хан. Фото: instagram/saifalikhanpataudiworld

На боллівудського актора Саіфа Алі Хана напали з ножем в його ж домі. Зірку забрали до лікарні та прооперували.

Про це пише Variety.

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Зірка фільмів "Настане завтра або ні", "Ангел кохання", та багато інших став жертвою у власному будинку. На 54-річного Саіфа Алі Хана напав чоловік з ножем близько 2:30 ночі.

Поліція повідомила, що актор повернувся додому і виявив зловмисника на 11 поверсі. Він сварився з персоналом. У підсумку Хан отримав численні колото-різані поранення. Хірурги оперували його протягом 2,5 годин. Зараз стан актора стабільний.

"Актор і зловмисник посварилися. Актор отримав поранення, йому надають допомогу. Триває розслідування", — сказав заступник комісара поліції Діксіт Гедам.

Натомість представники актора описали ситуацію так: "Була спроба крадіжки зі зломом у резиденції пана Саїфа Алі Хана. Наразі він перебуває в лікарні на операції. Просимо ЗМІ та прихильників набратися терпіння. Це справа поліції".

Саїф Алі Хан. Фото: instagram/saifalikhanpataudiworld

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