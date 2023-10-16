Олег Скрипка розповів, чи вступить він у лави ЗСУ: відео

Фронтмен гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка. Скриншот: Youtube/tsn

Фронтмен гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка дав велике інтерв’ю, в якому зокрема відповів, чи піде він захищати країну від окупантів в лавах ЗСУ.

Відповідне відео доступне на YouTube-каналі "ТСН".

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59-річна легенда української запевнив: якщо буде необхідність йти на фронт захищати Україну, він не залишиться осторонь. Водночас Скрипка зауважив, що від нього більше користі зараз.

"Так, можна легко сидіти, їздити по концертах, іноді на "передок" виїжджати, філософствувати, але я вважаю, що функцію свою виконую. І може буде хейт, але у мене четверо дітей, відповідальність за них і відповідальність за гурт", — розповів артист.

У Скрипки троє неповнолітніх дітей: Устим (2008 р.н.), Олеся (2010 р.н.) і Зоряна (2012 р.н.). Старшому сину Роману влітку виповнилось 18 років.

В інтерв’ю фронтмен гурту "Воплі Відоплясова" також згадав військовослужбовця, очільника "Культурного десанту", шоумена Колю Сєргу.

"Мій знайомий Коля Сєрга — він реально пішов на передову, а потім йому дали культурні завдання. Ми зараз співпрацюємо з ними. Тобто використання людини так, як вона може себе проявити, для війни, безумовно, краще", — підсумував Скрипка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на тлі скандалів Олег Скрипка звернувся до українців з проханням про допомогу. Також ми розповідали, як Скрипка ледь не потрапив в окупацію з родиною.