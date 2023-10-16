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Олег Скрипка на тлі скандалів звернувся до українців з проханням про допомогу

16 жовтня 2023 13:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
На тлі скандалів Олег Скрипка попросив українців про допомогу — відеозвернення
Лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий український виконавець і соліст гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка звернувся до публіки. У відео, яке він розмістив у соціальній мережі, він каже про інформаційну атаку з боку росіян і просить українців про допомогу.

Відповідне відеозвернення Олег Скрипка розмістив на своїй сторінці в Instagram.

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Звернення до українців

Український співак, який останнім часом активно дає інтерв’ю і звертається до публіки, зазначив, що росіяни почали дуже серйозну інформаційну атаку. Через це Олег Скрипка просить в українців допомоги і підтримки.

"З початку повномасштабного нападу на нас маємо з вами такі коротенькі бесіди. Я даю психологічні поради і мав хороший зворотній звʼязок, що це допомагає, що це працює. Прошу від вас допомоги і підтримки, тому що ворог відкрив потужний інформаційний фронт. Я, як багато інших відомих українців, патріотичних українців, перебуваю під потужними інформаційними атаками. Створюється контент, беруться інтервʼю, інтерпретуються, ставляться акценти і, на жаль, це працює", — зазначив Олег Скрипка.

Олег Скрипка
Співак Олег Скрипка на фестивалі українських вин у Києві. Фото: Instagram Олега Скрипки

Він заявив, що за кордоном і в Україні його вважають поганою людиною, через що скасовуються його концерти, де збираються гроші на допомогу ЗСУ і переселенцям. За словами Олега Скрипки, таким чином "знищується консолідація українського суспільства". 

"За кордоном створюється мій імідж як фашиста, екстреміста, терориста. І на рівні мерій, західних країн, міст, скасовуються мої концерти. В Україні абсолютно інші акценти виставляються, що я колаборант, ненавиджу природу, жінок, світ. Врешті решт, що відбувається, — не відбуваються концерти, на яких ми збираємо кошти, допомогу військовим, дітям, переселенцям, пораненим. Але найстрашніше, що знищується консолідація українського суспільства", — також додав український артист.

Публікація зі сторінки Олега Скрипки
Звернення Олега Скрипки до українців. Фото: скриншот з Instagram

Порівняння європейок і українок

Не так давно соліст гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка висловився про жінок у Європі та в Україні. Зокрема, популярний співак розповів про те, чим українські жінки відрізняються від європейських. 

"Українські жінки — вони хазяйновиті, розумні. Вони вдома роблять затишок і шанують чоловіків. А європейські жінки — вони феміністичні, а фемінізм — це є жіночий егоїзм. Є певна ієрархія, є самоповага і повага до партнера. Є там самоповага у жінок до себе, а немає поваги до чоловіка", — заявив Олег Скрипка.

Нагадаємо, ми писали про те, що співак Олег Скрипка заявив, що після війни українці повинні підтвердити свою відданість державі. 

Раніше ми розповідали про те, що відомий артист Олег Скрипка висловився про Світлану Лободу і Віру Брежнєву під час війни. 

Також ми повідомляли про те, що лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка потрапив у серйозний скандал.

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