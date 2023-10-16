Олег Скрипка рассказал, вступит ли он в ряды ВСУ: видео

Фронтмен группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка. Скриншот: Youtube/tsn

Фронтмен группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка дал большое интервью, в котором, в частности, ответил, пойдет ли он защищать страну от оккупантов в рядах ВСУ.

Соответствующее видео доступно на YouTube-канале "ТСН".

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59-летняя легенда украинского заверил: если будет необходимость идти на фронт защищать Украину, он не останется в стороне. В то же время Скрипка отметил, что от него больше пользы сейчас.

"Да, можно легко сидеть, ездить по концертам, иногда на "передок" выезжать, философствовать, но я считаю, что функцию свою выполняю. И может будет хейт, но у меня четверо детей, ответственность за них и ответственность за группу", — рассказал артист.

У Скрипки трое несовершеннолетних детей: Устим (2008 г.р.), Олеся (2010 г.р.) и Зоряна (2012 г.р.). Старшему сыну Роману летом исполнилось 18 лет.

В интервью фронтмен группы "Воплі Відоплясова" также упомянул военнослужащего, руководителя "Культурного десанта", шоумена Колю Сергу.

"Мой знакомый Коля Серга — он реально пошел на передовую, а потом ему дали культурные задачи. Мы сейчас сотрудничаем с ними. То есть использование человека так, как он может себя проявить, для войны, безусловно, лучше", — подытожил Скрипка.

Напомним, ранее мы писали, что на фоне скандалов Олег Скрипка обратился к украинцам с просьбой о помощи. Также мы рассказывали, как Скрипка едва не попал в оккупацию с семьей.