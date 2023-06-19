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Олег Винник дал первое большое интервью: что рассказал и когда смотреть

19 июня 2023 10:32
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Олег Винник дал первое большое интервью: что рассказал и когда смотреть
Певец Олег Винник в новом интервью. Скриншот: YouTube/KrupnymPlanom
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Последние несколько месяцев в соцсетях активно обсуждают исчезновение певца Олега Винника из медийного пространства. Молчание артиста дало основания для многочисленных слухов о его здоровье, гражданской позиции и других аспектах жизни. Винник дал первое интервью за долгое время.

Его тизер появился на новом YouTube канале "КРП (крупним планом)", авторском проекте журналистки Виктории Курочки.

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Что рассказал Винник

В анонсе зрителям обещают ответы на все те вопросы, которые ходят в комментариях: как он уехал за границу, о болезни и семье. В коротком черно-белом видео Винник рассказывает о женщине рядом.

Также Олег раскрывает некоторые подробности состояния здоровья. По словам артиста, от его болезни страдают 2% населения Германии.

Творческая команда обещает выложить разговор, как только YouTube канал соберет достаточное количество подписчиков.

"Кто-то разоблачает его, кто-то защищает. Я же скажу: это эксклюзив, от которого не отказываются. И, поверьте, рассказать Олегу есть что. Выйдет две части интервью. До премьеры скажу только… Помните видео с возвращения Винника в Киев? Так вот — это постановка. Даже интересно, кому так нечего делать. Не имеют ничего общего с правдой, кстати, и все озвученные до сих пор диагнозы. Все остальное — узнаете скоро", — заинтриговала Виктория Курочка.

Напомним, ранее мы писали, что продюсер Игорь Кондратюк упомянул, как Олег Винник едва не отправил его под суд. Также мы писали, что друг Олега Винника рассказал, откуда певец берет деньги на жизнь в Германии.

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