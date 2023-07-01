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Олег Винник розсекретив ім'я своєї дружини та розповів про дитину

1 липня 2023 12:56
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Олег Винник розсекретив ім'я своєї дружини та розповів про дитину
Співак Олег Винник та його дружина Таюне. Фото: Facebook/Таюне Таисия
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співак Олег Винник нарешті розсекретив ім'я своєї обраниці. Зірка розповів, як звати мати його сина.

Про це Винник сказав в інтерв'ю YouTube-проєкту "КРП".

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Та, про яку співає пісні

Співак Олег Винник вже довгий час одружений зі своєю бек-вокалісткою Таюне. Прихильники артиста давно здогадувалися про їхні стосунки.

"Таюне — це псевдонім, по-перше. По-друге, це та, про яку я співаю пісні. Звичайно, її звати Тая. Мама її називала Таюне", — прокоментував Винник.

Артист сказав, що не говорить про свою родину публічно, тому що не хоче аби його близьких переслідували журналісти:

"Я не думаю що мій син буде щасливий, коли він піде в університет і його будуть запитувати наші журналісти, тицяючи в обличчя камеру", — сказав співак.

Разом з дружиною та сином Олег Винник мешкає у Німеччині, де досягнув популярносто раніше, ніж в Україні.

Олег Винник поїхав з України до початку повномасштабного вторгнення на лікування.

Винник розповів, чи є в нього у Німеччині нерухомість.

"Декілька років тому хотів подарувати квартиру одній дуже добрій людині, яка зі мною. Дружині, звичайно. Так, зараз всі будуть запитувати, як її звати і таке інше. Здогадайтеся з двох раз. Збирав ті гроші в турі, але не вистачило. Тут дуже дорого все", — зазначив Винник.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому Олег Винник не дає благодійні концерти. 

Також ми розповідали, що Олег Винник зізнався, як він виїхав з України після 24 лютого.

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