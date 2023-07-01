Олег Винник рассекретил имя своей жены и рассказал о ребенке

Певец Олег Винник и его жена Таюне. Фото: Facebook/Таяне Таисия

Певец Олег Винник наконец-то рассекретил имя своей избранницы. Звезда рассказал, как зовут мать его сына.

Об этом Винник сказал в интервью YouTube-проекту "КРП".

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Та, о которой поет песни

Певец Олег Винник уже долгое время женат на своей бэк-вокалистке Таюне. Поклонники артиста давно догадывались об их отношениях.

"Таюне — это псевдоним, во-первых. Во-вторых, это та, о которой я пою песни. Конечно, ее зовут Тая. Мама ее называла Таюне", — прокомментировал Винник.

Артист сказал, что не говорит о своей семье публично, потому что не хочет, чтобы его близких преследовали журналисты:

"Я не думаю, что мой сын будет счастлив, когда он пойдет в университет и его будут спрашивать наши журналисты, тыкая в лицо камеру", — сказал певец.

Вместе с женой и сыном Олег Винник проживает в Германии, где добился популярности раньше, чем в Украине.

Олег Винник уехал из Украины до начала полномасштабного вторжения на лечение.

Винник рассказал, есть ли у него в Германии недвижимость.

"Несколько лет назад хотел подарить квартиру одному очень хорошему человеку, который со мной. Жене, конечно. Да, сейчас все будут спрашивать, как ее зовут и так далее. Догадайтесь с двух раз. Собирал те деньги в туре, но не хватило. Здесь очень дорого все", — отметил Винник.

Напомним, ранее мы писали, почему Олег Винник не дает благотворительных концертов.

Также мы рассказывали, что Олег Винник признался, как он уехал из Украины после 24 февраля.