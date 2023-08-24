Олена Шоптенко зізналася, чи спілкується з Олегом Винником – жили в одному місті

Українська танцівниця Олена Шоптенко зі співаком Олегом Винником у шоу "Танці з зірками". Фото: скриншот з YouTube

Українська танцівниця і переможниця танцювального шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко дала відверте інтерв’ю Тімуру Мірошниченко. Зокрема, танцівниця розповіла про те, чи підтримує вона зараз зв’язок зі співаком Олегом Винником та які емоції в неї викликають деякі зірки під час війни.

Про це Олена Шоптенко розповіла під час інтерв’ю каналу "ЖВЛ" в YouTube.

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Спілкування з Олегом Винником

Відома в Україні танцівниця розповіла про те, чи спілкувалася вона зі співаком Олегом Винником, який зараз перебуває за кордоном, останнім часом. Вона зазначила, що вони разом проживали у Берліні, та зізналася, чи контактувала вона з ним там.

"Я не бачилася, не спілкувалася. Я чула від знайомих, що в нього щось зі здоров’ям, що він лікується. І це єдине, що я знаю. Я знаю, що він у Берліні проживав, і я там поруч була. Але я жодним чином не контактувала", — зізнається Олена Шоптенко.

Українська танцівниця Олена Шоптенко на інтерв'ю у Тімура Мірошниченко. Фото: скриншот з YouTube

Також українська танцівниця розповіла про те, як вона ставиться до зірок, які перейшли на бік ворога та які втекли з України під час війни. Зокрема, вона зізналася, чи викликають розчарування такі артисти та які емоції вона відчуває до них.

"Звісно, є розчарування. У мене така є риса, якось я дуже різко прощаюся з людьми. Я іноді "спалюю мости". Для мене це нормально практика. Тому я, коли розумію, що в мене з людиною різні цінності, звісно, що ця людина перестає існувати для мене, я нічого не обговорюю", — зазначила українська танцівниця.

Життя за кордоном

З початку повномасштабної війни в Україні переможниця танцювального проєкту "Танці з зірками" разом зі своїм сином поїхала до Австрії. Вона зізналася, як вона рік жила за кордоном та що вона відчуває за своїх близьких, які залишилися в Україні.

Українська танцівниця Олена Шоптенко зі своїм сином. Фото: Instagram Олени Шоптенко

"Це був один із найскладніших років у моєму житті як морально, так і фізично. Я дуже спонтанно поїхала в Австрію, було дуже важко через постійну тривогу за близьких, адже за кордоном тривога тільки зростає. Але, з іншого боку, життя за кордоном показало мені, наскільки я люблю свою Батьківщину, наскільки я пишаюся, що я українка", — заявила Олена Шоптенко.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська танцівниця Олена Шоптенко розповіла про те, як вона вперше за рік приїхала до Києва з-за кордону.

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