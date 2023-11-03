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Олег Винник стал жертвой мошенников, прикрывавшихся военным волонтерством

3 ноября 2023 09:03
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Олег Винник стал жертвой мошенников, прикрывавшихся военным волонтерством
Певец Олег Винник. Скриншот: YouTube/KrupnymPlanom
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Поэт-песенник и телеведущий Петр Мага дал интервью, в котором вспомнил певца Олега Винника, который с начала полномасштабной войны почти не появляется в медийном пространстве и не ведет концерты. Теперь же стало известно о неприятной ситуации, в которой оказался 50-летний артист и чем занимался до славы.

Соответствующее интервью появилось на YouTube-канале Rostyslove Production.

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По словам Петра Маги, Винник стал жертвой мошенников. Те выдавали себя за волонтеров и собирали деньги якобы на автомобили для военнослужащих. После получения денег от певца они скрылись, а затем стали ему угрожали.

"У Олега Винника произошла очень плохая история. Он передал деньги псевдоволонтерам, которые их украли, а потом ему угрожали. Сказали: "Приедешьмы тебе голову отстрелим". И такое было. Большую сумму взяли, вроде на машины, и скрылись с деньгами. Мы пытались их найти, но кому война, а кому мать родная", — шокировал Петр Мага.

Также Мага обратился ко всем украинцам, травящим Винника за его молчание. Между слов Петр рассказал, почему Олегу пришлось пройти, прежде чем стать знаменитым.

"Олег Винник вырос при украинском обществе ограниченно зрячих людей. Первый свой гонорар он потратил на то, чтобы вернуть маме зрение. И тогда, когда Олег Винник мыл туалеты в Германии, вас не интересовала его судьба. До того как попасть в шоу-бизнес, прежде чем начать петь в Германии в мюзиклах, он мыл туалеты", — подытожил Мага.

Напомним, ранее мы писали, что известный продюсер объяснил, вернется ли Винник на сцену. Также мы рассказывали, поддерживает ли Елена Шоптенко связь с Олегом Винником.

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