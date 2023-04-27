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Олександр Педан розповів, як знаходить спільну мову з донькою студенткою

27 квітня 2023 09:43
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Олександр Педан розповів, як знаходить спільну мову з донькою студенткою
Телеведучий Олександр Педан з донькою Валерією. Фото: Instagram/pedanos
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Телеведучий Олександр Педан, який минулого місяця відсвяткував своє 41-річчя, відверто розповів про стосунки на відстані з 18-річною донькою Валерією, яка навчається у Львові.

Про це повідомляє "Новий канал", обличчям якого довгі роки є Педан. 

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Стосунки Педана з донькою

Ще до повномасштабної війни Олександр Педан з донькою зняли освітній проєкт "УніверCheck". Вони їздили Україною, інспектували виші й обирали навчальний заклад для Валерії. Зрештою донька телезірки поїхала навчатися до Львова. 

"Коли Лера приїжджає додому, ми багато спілкуємося. Гуляємо всі разом красивими місцями Києва. П’ємо каву, їмо солодощі. Хоч їй і 18 років, для нас вона завжди буде дитиною", — розповів Педан.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Oleksandr Pedan (@pedanos)

Зірковий татусь зізнався, що донька постійно на зв’язку і з ним, і з дружиною Інною. Їхні стосунки побудовані на довірі, тож розмови завжди чесні та відкриті. 

"Ми обговорюємо все! Від того, що додатково придбати в кімнату в гуртожитку, до батьківських порад. З дружиною донька, наприклад, радиться про те, що краще купити з одягу. Зазвичай кидає фото, запитується, що обрати. А в мене може й щодо навчання щось запитати. Якось навіть про термінологію уточнювала. Як зміг, так і пояснив. Та в нас усе має рекомендаційний характер, я ніколи не наполягаю", — підсумував телеведучий. 

Нагадаємо, раніше ми писали, чому шоувумен Маша Єфросиніна майже нічого не розповідає про єдину доньку Нану. Також ми писали, що співачка Камалія розповіла, чому її доньки залишились з мільярдером Захуром, з яким артистка розлучається.

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