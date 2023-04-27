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Александр Педан рассказал, как находит общий язык с дочерью-студенткой

27 апреля 2023 09:43
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Александр Педан рассказал, как находит общий язык с дочерью-студенткой
Телеведущий Александр Педан с дочерью Валерией. Фото: Instagram/pedanos
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Телеведущий Александр Педан, который в прошлом месяце отпраздновал свое 41-летие, откровенно рассказал об отношениях на расстоянии с 18-летней дочерью Валерией, которая учится во Львове.

Об этом сообщает "Новый канал", лицом которого долгие годы является Педан.

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Отношения Педана с дочерью

Еще до полномасштабной войны Александр Педан с дочерью сняли образовательный проект "УниверCheck". Они ездили по Украине, инспектировали вузы и выбирали учебное заведение для Валерии. В конце концов, дочь телезвезды поехала учиться во Львов.

"Когда Лера приезжает домой, мы много общаемся. Гуляем все вместе по красивым местам Киева. Пьем кофе, едим сладости. Хотя ей и 18 лет, для нас он всегда будет ребенком", — рассказал Педан.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Oleksandr Pedan (@pedanos)

Звездный отец признался, что дочь постоянно на связи и с ним, и с женой Инной. Их отношения построены на доверии, поэтому разговоры всегда честны и открыты.

"Мы обсуждаем все! От того, что дополнительно приобрести в комнату в общежитии, до родительских советов. С женой дочь, например, советуется о том, что лучше купить из одежды. Обычно бросает фото, спрашивает, что выбрать. А у меня может и относительно обучения что-то спросить. Как-то даже о терминологии уточняла. Как смог, так и объяснил. Но у нас все носит рекомендательный характер, я никогда не настаиваю", — подытожил телеведущий.

Напомним, ранее мы писали, почему шоувумен Маша Ефросинина почти ничего не рассказывает о единственной дочери Нане. Также мы писали, что певица Камалия рассказала, почему ее дочери остались с миллиардером Захуром, с которым артистка разводится.

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