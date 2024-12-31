Александр Терен откровенно о сексе на проекте "Холостяк-13"

Ветеран войны, общественный деятель Александр Терен. Фото: Instagram/tsvit_terenu

Накануне завершился тринадцатый сезон романтического телешоу "Холостяк". Главный герой, ветеран войны, общественный деятель Александр Терен (Будько) признался, был ли у него интим с участницами во время съемок.

Об этом он рассказал в адрес своего Instagram.

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Ветеран войны ответил на некоторые вопросы своих подписчиков и почитателей романтического телешоу. У 28-летнего Терена поинтересовались, имел ли он сексуальный опыт с кем-то из участниц. По словам Александра, это самый распространенный вопрос.

"Хотя вы видели поцелуи, романтические моменты и, логично, что каждое развитие отношений ведет к сексу, но для меня это очень важный шаг. Во время съемок я не был настолько близок ни с одной из участниц, чтобы перейти на этот уровень отношений. Поэтому секса не было", — признался Терен.

Победительницей проекта стала волонтер, переводчица немецкого языка Инна Белень. Терен не стал прямо отвечать на вопрос, остались ли они вместе после завершения съемок проекта.

"3 января на канале СТБ выйдет последний выпуск проекта "Холостяк" — пост шоу, в котором вы увидите продолжение или окончание наших отношений с Инной. К сожалению, сегодня не могу рассказать больше", — отметил Александр.

Напомним, ранее мы писали, что в дружбу холостяка Терена и певца Дмитрия Монатика поверили не все фанаты шоу. Также мы рассказывали, что актер Евгений Олейник высказался о популярном реалити-шоу "Холостяк".