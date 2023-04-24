Елена Кравец подвела итоги зимы: "Кажется, не такие планы были у соседней страны"

Актриса и телеведущая Елена Кравец. Фото: 1plus1.ua

Бывшая актриса студии "Квартал 95", а ныне ведущая собственного телешоу на государственном канале Елена Кравец, поделилась впечатлениями от перемен, через которые прошли украинцы.

О них она рассказала в новом выпуске шоу "Тихий вечер с Еленой Кравец".

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Говоря о весне и обновлениях, Елена Кравец символически подвела итоги зимы, в которую враг планировал заморозить и запугать украинцев. Что ему не удалось.

"Украина не замерзла зимой. Более того, мы еще и начали экспортировать электроэнергию за границу. Кажется, не такие планы были у соседней страны, которая начала полномасштабное вторжение. Я даже не знаю, чем нас будут запугивать в дальнейшем, но это все на нас уже не подействует, потому что мы больше не боимся жить. Мы осознали, что только это и работает: транслировать, чувствовать и жить жизнь при всех попытках забрать ее у нас", — сказала в шоу Елена Кравец.

Ведущая также отметила, что сегодня даже в прифронтовых городах понемногу все оживает, открываются небольшие бизнесы, лавочки, кафе. Украинцы понемногу планируют жизнь и начинают реализовывать то, что в начале полномасштабного вторжения, казалось, уже не вернется никогда: родители планируют летние каникулы для ребенка, многие из тех, кто был за границей, принимают решение вернуться в Украину.

"Еще год назад все это казалось неподъемным, казалось, что мы не приходим в себя, но мы оказались сильнее, чем мы думали и чем кто-либо думал. Главное, чего у нас не отнять, — это бесконечной благодарности силам обороны Украины и памяти о тех, кто подарил нам относительное спокойствие наших городов и поселков. Поэтому главное, что мы должны сделать сейчас, — это продолжать жить, помнить и не прекращать помогать", — подытожила ведущая "Тихого вечера".

Фрагмент в видео с 0:21

Напомним, ранее мы писали, дочь бывшей звезды "Квартала 95" Елены Кравец, Мария, отпраздновала 20-летие. Также мы рассказывали, что Президент Украины Владимир Зеленский подарил шоумену Евгению Кошевому на день рождения.