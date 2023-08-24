Алена Шоптенко призналась, общается ли с Олегом Винником – жили в одном городе

Украинская танцовщица Алена Шоптенко с певцом Олегом Винником в шоу "Танцы со звездами". Фото: скриншот с YouTube

Украинская танцовщица и победительница танцевального шоу "Танцы со звездами" Алена Шоптенко дала откровенное интервью Тимуру Мирошниченко. В частности, танцовщица рассказала о том, поддерживает ли она сейчас связь с певцом Олегом Винником и какие эмоции у нее вызывают некоторые звезды во время войны.

Об этом Алена Шоптенко рассказала во время интервью каналу "ЖВЛ" в YouTube.

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Общение с Олегом Винником

Известная в Украине танцовщица рассказала о том, общалась ли она с певцом Олегом Винником, который сейчас находится за границей, в последнее время. Она отметила, что они проживали вместе в Берлине, и призналась, контактировала ли она с ним там.

"Я не виделась, не общалась. Я слышала от знакомых, что у него что-то со здоровьем, что он лечится. И это единственное, что я знаю. Я знаю, что он в Берлине проживал, и я там рядом была. Но я никак не контактировала", — признается Алена Шоптенко.

Украинская танцовщица Алена Шоптенко на интервью у Тимура Мирошниченко. Фото: скриншот с YouTube

Также украинская танцовщица рассказала о том, как она относится к звездам, которые перешли на сторону врага и сбежали из Украины во время войны. В частности, она призналась, вызывают ли разочарование такие артисты и какие эмоции она испытывает к ним.

"Конечно, есть разочарование. У меня так есть черта, как-то я очень резко прощаюсь с людьми. Я иногда "сжигаю мосты". Для меня это нормально практика. Поэтому я, когда понимаю, что у меня с человеком разные ценности, разумеется, что этот человек перестает существовать для меня, я ничего не обсуждаю", — отметила украинская танцовщица.

Жизнь за границей

С начала полномасштабной войны в Украине победительница танцевального проекта "Танцы со звездами" вместе со своим сыном уехала в Австрию. Она призналась, как она год жила за границей и что она чувствует за своих близких, которые остались в Украине.

Украинская танцовщица Алена Шоптенко со своим сыном. Фото: Instagram Елены Шоптенко

"Это был один из самых сложных годов в моей жизни как морально, так и физически. Я очень спонтанно уехала в Австрию, было очень тяжело из-за постоянной тревоги за близких, ведь за границей тревога только растет. Но, с другой стороны, жизнь за границей показала мне, насколько я люблю свою Родину, насколько горжусь, что я украинка", — заявила Алена Шоптенко.

Напомним, мы писали о том, что украинская танцовщица Алена Шоптенко рассказала о том, как она впервые за год приехала в Киев из-за границы.

Раньше мы рассказывали о том, что танцовщица Алена Шоптенко показала очень провоцирующую фотосессию.

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