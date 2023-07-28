Олена Шоптенко створила міжнародний проєкт танцювальної терапії

Танцівниця Олена Шоптенко. Фото: instagram.com/alena_shoptenko/

Танцівниця Олена Шоптенко готує новий проєкт. Хореограф-постановник допомагатиме українкам за допомогою танцювальної терапії.

Про це Олена розповіла у своєму Instagram.

Читайте також:

Культурна дипломатія здатна змінити світ

За словами Шоптенко, вона присвятила танцю все своє життя. Весь цей час вона старанно досліджувала танець, навчалася в США та досі не перестає розвиватися.

Танцівниця Олена Шоптенко. Фото: instagram.com/alena_shoptenko/

"Спочатку я сприймала танці як спорт, адже брала участь у змаганнях, перемагала, програвала та двічі стала чемпіонкою світу зі спортивних бальних танців, отримавши звання заслуженого майстра спорту України. Коли мені було 17, в Україні я потрапила в одне з найпопулярніших танцювальних шоу "Танці з зірками" і стала його переможницею", — пригадує Шоптенко.

З початком війни, говорить Олена, опинившись у чужій країні, вона зрозуміла, що танець — це ще й міжнародна мова, елемент культурної дипломатії, який здатен достукатися до людських сердець, доносячи надважливі меседжі. Так, Олена створила у Відні масштабні благодійні танцювальні флешмоби на підтримку України, поширюючи українську культуру серед європейців. Під час таких флешмобів вона зрозуміла дві речі: культурна дипломатія здатна змінювати світ, а танець здатен зцілювати душі.

"І це показали ті жінки, які змінювались на очах під час виступів та подальших занять. Зараз настав етап мого дослідження танцю як терапії. Це одна з найглибших його граней, що допомагає не тільки пізнати своє тіло, а ще й свою сутність, досягнувши емоційної рівноваги. Тому я запускаю новий міжнародний проєкт танцювальної терапії, де всю свою майстерність і набуті навички за все життя буду використовувати, щоб допомагати українським жінкам, які зараз дуже потребують підтримки, та згодом, сподіваюся, і жінкам по всьому світу", — говорить зірка.

Олена розповіла, що на своєму прикладі знає, що внутрішні проблеми, які заважають нам бути щасливими та любити себе, іноді вирішуються у нових формах розмови з собою та своїм тілом.

Нагадаємо, Олена Шоптенко поділилася своїми враженнями від поїздки до Києва. Зірка розповіла, що на її очах у центрі міста збили ворожий дрон.

Раніше Катерина Кухар зізналася, чому відмовилась від посади міністра культури.