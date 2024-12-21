Олені Шоптенко — 37 — танцівниця приголомшила фото топлес

Олена Шоптенко. Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Танцівниця Олена Шоптенко сьогодні, 21 грудня, святкує свій день народження. На честь свята зірка "Танців з зірками" поділилася кадрами відвертою фотосесії та розповіла, які трансформації пережила.

Світлини хореографиня опублікувала в Instagram.

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У день свого 37-річчя танцівниця влаштувала фотосесію, на якій постала в чуттєвому та сміливому образі.

Шоптенко позувала у кадрі топлес, сидячі на стільці спиною до камери. Увагу фанів привернула струнка та підтягнута фігура танцівниці.

Олена Шоптенко у новій фотосесії. Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Чорно-білими фото зірка підкреслила свій внутрішній стан та відчуття "оголеності" перед собою. Олена поділилася, що навчилася приймати себе та інших людей, змогла побороти свої страхи та втратила певні ілюзії від життя. Окрім того, танцівниця зізналася, що змогла відчути свою вразливість та зрозуміла, що може не відповідати очікуванням інших.

Олена Шоптенко знялася топлес. Фото: instagram.com/alena_shoptenko

"Мій 37-ий рік оголив мене перед собою достатньо. Найважливіше — ця правда про себе не розчарувала мене. Навпаки, вона принесла спокій і сили.

Сили жити, рухатися вперед, пробувати й нагадувати собі, що найпростіше, коли з любов'ю до себе, але цьому найважче навчитися. З днем переродження мене! З цікавістю починаю жити 38-ий", — написала Шоптенко.

Олена Шоптенко святкує своє 38-річчя. Фото: instagram.com/alena_shoptenko

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