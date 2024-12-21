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Елена Шоптенко на свое 37-летие устроила фотосессией топлесс

21 декабря 2024 16:13
Мария Покровская - Редактор
Елене Шоптенко — 37 — танцовщица ошеломила фото топлесс
Елена Шоптенко. Фото: instagram.com/alena_shoptenko
Мария Покровская - Редактор

Танцовщица Елена Шоптенко сегодня, 21 декабря, отмечает свой день рождения. В честь праздника звезда "Танцев со звездами" поделилась кадрами откровенной фотосессии и рассказала, какие трансформации пережила.

Фотографии хореограф опубликовала в Instagram.

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Елена Шоптенко поделилась чувственными фото

В день своего 38-летия танцовщица устроила фотосессию, на которой предстала в чувственном и смелом образе.

Шоптенко позировала в кадре топлесс, сидя на стуле спиной к камере. Внимание фанатов привлекла стройная и подтянутая фигура танцовщицы.

Елена Шоптенко в новой фотосессии
Елена Шоптенко в новой фотосессии. Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Черно-белыми фото звезда подчеркнула свое внутреннее состояние и чувство "обнаженности" перед собой. Елена поделилась, что научилась принимать себя и других людей, смогла побороть свои страхи и потеряла иллюзии от жизни. Кроме того, танцовщица призналась, что смогла почувствовать свою уязвимость и поняла, что может не отвечать ожиданиям других.

Елена Шоптенко снялась топлесс
Елена Шоптенко снялась топлесс. Фото: instagram.com/alena_shoptenko

"Мой 37-ый год обнажил меня перед собой достаточно. Самое важное — эта правда о себе не разочаровала меня. Наоборот, она принесла спокойствие и силы.
Силы жить, двигаться вперед, пробовать и напоминать себе, что проще всего, когда с любовью к себе, но этому труднее всего научиться. С днем перерождения меня! С интересом начинаю жить 38-ой", — написала Шоптенко.

Елена Шоптенко отмечает свое 38-летие
Елена Шоптенко отмечает свое 38-летие. Фото: instagram.com/alena_shoptenko

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