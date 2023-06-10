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Елена Шоптенко нежно поздравила сына с первым юбилеем

10 июня 2023 13:38
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Танцы со звездами: Елена Шоптенко нежно поздравила сына с первым юбилеем
Елена Шоптенко с сыном. Фото: instagram.com/alena_shoptenko
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Танцовщица Елена Шоптенко отметила день рождения сына. Звезда опубликовала фото из домашнего архива, на которых показала взросление мальчика.

Фотографиями Шоптенко поделилась в своем Instagram.

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Елена Шоптенко сейчас вместе с сыном находится в Австрии. По случаю дня рождения мальчика танцовщица порадовала Сеть серией его детских снимков.

Елена Шоптенко с сыном. Фото: instagram.com/alena_shoptenko

 

Сын Елены Шоптенко. Фото: instagram.com/alena_shoptenko

 

Сын Елены Шоптенко. Фото: instagram.com/alena_shoptenko

 

Сын Елены Шоптенко. Фото: instagram.com/alena_shoptenko

"Вчера было 5 лет, как ты мотивируешь меня становиться лучшей версией себя для примера для тебя. Ты — мой свет и безграничное счастье. С новым твоим годом, сын! Я люблю тебя до Луны и обратно, и так бесконечное количество раз! С твоим первым юбилеем, Алексей", — подписала фотографии Шоптенко.

Недавно Елена Шоптенко поделилась своими впечатлениями от поездки в Киев. Звезда рассказала, что на ее глазах в центре города сбили вражеский дрон.

Напомним, певица Алина Гросу на днях отметила день рождения. Звезда находится в Соединенных Штатах Америки, куда к ней приехала мама с младшим братом.

Также мы писали, что бизесмен и экс-муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу поздравил дочь Софию с днем рождения. Девочке исполнилось 12 лет.

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