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Олена Шоптенко поділилася власним методом боротьби зі стресом

16 червня 2023 12:43
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Олена Шоптенко поділилася власним методом боротьби зі стресом
Танцівниця Олена Шоптенко. Фото: instagram.com/alena_shoptenko/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Танцівниця Олена Шоптенко не приховує, навіть перебуваючи за кордоном, новини про війну в Україні сприймає непросто. Зірка нещодавно зізналася, що після трагедії на Каховській ГЕС розплакалася просто на вулиці.

Як бореться зі стресом хореографіня розповіла під час прямого ефіру у своєму Instagram.

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Емоційний кризовий менеджмент

Олена зараз перебуває у Австрії, але зізнається, що за кордоном вона більш емоційно реагує на події в Україні.

"Я прочитала новини, коли вела дитину до садочку, сіла поруч з ним просто на вулиці та розплакалась. Це неможливо витримати", — поділилася танцівниця.

Але справлятися зі стресом Олені допомагає емоційний кризовий менеджмент. За словами Шоптенко її по життю завжди виручають танці.

"Емоції можна долати через рух. Хтось біжить, хтось тренується, виплескуючи емоції таким чином. Я помітила, що в кризових ситуаціях танцюю. Я володію багатьма танцювальними техніками. Авжеж, коли я розплакалася біля дитячого садочку, навряди чи б могла танцювати. Але, коли ненависть та лють накопичуються, я переформатоваю їх у конкретний танець — пасодобль. Це іспанський танець, корида тореадора і бика. Всі рухи різкі. Мені подобається, що це темп маршової музики. Ти робиш наступ на ворога, наче. Коли ти проживаєш цю кориду, то якось легше. Це моє особисте спостереження", — поділилася лайфхаком Олена Шоптенко.

Нагадаємо, нещодавно Олена Шоптенко поділилася своїми враженнями від поїздки до Києва. Зірка розповіла, що на її очах у центрі міста збили ворожий дрон.

Раніше дружина Джастіна Бібера, модель Гейлі, поділилась з прихильниками оригінальним лайфхаком. Зірка знімає стрес в оригінальний спосіб.

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