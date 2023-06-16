Елена Шоптенко поделилась собственным методом борьбы со стрессом

Танцовщица Елена Шоптенко. Фото: instagram.com/alena_shoptenko/

Танцовщица Елена Шоптенко не скрывает, даже находясь за границей, новости о войне в Украине воспринимает непросто. Звезда недавно призналась, что после трагедии на Каховской ГЭС расплакалась прямо на улице.

Как борется со стрессом хореографиня рассказала во время прямого эфира в своем Instagram.

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Эмоциональный кризисный менеджмент

Елена сейчас находится в Австрии, но признается, что за границей она более эмоционально реагирует на события в Украине.

"Я прочла новости, когда вела ребенка в садик, села рядом с ним прямо на улице и расплакалась. Это невозможно выдержать" , — поделилась танцовщица.

Но справляться со стрессом Елене помогает эмоциональный кризисный менеджмент. По словам Шоптенко, ее по жизни всегда выручают танцы.

"Эмоции можно преодолевать через движение. Кто-то бежит, кто-то тренируется, выплескивая эмоции таким образом. Я заметила, что в кризисных ситуациях танцую. Я владею многими танцевальными техниками. Конечно, когда я расплакалась возле детского сада, навря ли могла бы танцевать. Но, когда ненависть и ярость накапливаются, я переформатирую их в конкретный танец — пасодобль. Это испанский танец, коррида тореадора и быка. Все движения резкие. Мне нравится, что это темп маршевой музыки. Ты делаешь наступление на врага, как будто, то как-то легче. Это мое личное наблюдение", — поделилась лайфхаком Елена Шоптенко.

Напомним, недавно Елена Шоптенко поделилась своими впечатлениями от поездки в Киев. Звезда рассказала, что на ее глазах в центре города сбили вражеский дрон.

Ранее жена Джастина Бибера, модель Хэйли, поделилась с поклонниками своим лайфхаком. Звезда снимает стресс оригинальным способом.