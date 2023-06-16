Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Елена Шоптенко поделилась собственным методом борьбы со стрессом arrow

Елена Шоптенко поделилась собственным методом борьбы со стрессом

16 июня 2023 12:43
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Елена Шоптенко поделилась собственным методом борьбы со стрессом
Танцовщица Елена Шоптенко. Фото: instagram.com/alena_shoptenko/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Танцовщица Елена Шоптенко не скрывает, даже находясь за границей, новости о войне в Украине воспринимает непросто. Звезда недавно призналась, что после трагедии на Каховской ГЭС расплакалась прямо на улице.

Как борется со стрессом хореографиня рассказала во время прямого эфира в своем Instagram.

Читайте также:

Эмоциональный кризисный менеджмент

Елена сейчас находится в Австрии, но признается, что за границей она более эмоционально реагирует на события в Украине.

"Я прочла новости, когда вела ребенка в садик, села рядом с ним прямо на улице и расплакалась. Это невозможно выдержать" , — поделилась танцовщица.

Но справляться со стрессом Елене помогает эмоциональный кризисный менеджмент. По словам Шоптенко, ее по жизни всегда выручают танцы.

"Эмоции можно преодолевать через движение. Кто-то бежит, кто-то тренируется, выплескивая эмоции таким образом. Я заметила, что в кризисных ситуациях танцую. Я владею многими танцевальными техниками. Конечно, когда я расплакалась возле детского сада, навря ли могла бы танцевать. Но, когда ненависть и ярость накапливаются, я переформатирую их в конкретный танец — пасодобль. Это испанский танец, коррида тореадора и быка. Все движения резкие. Мне нравится, что это темп маршевой музыки. Ты делаешь наступление на врага, как будто, то как-то легче. Это мое личное наблюдение", — поделилась лайфхаком Елена Шоптенко.

Напомним, недавно Елена Шоптенко поделилась своими впечатлениями от поездки в Киев. Звезда рассказала, что на ее глазах в центре города сбили вражеский дрон.

Ранее жена Джастина Бибера, модель Хэйли, поделилась с поклонниками своим лайфхаком. Звезда снимает стресс оригинальным способом.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

09:10 Довбик заменит известного форварда в топ-клубе

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас