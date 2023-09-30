Елена Шоптенко ошеломила грациозностью во время пляжной фотосессии

Танцовщица Алена Шоптенко. Фото: instagram.com/alena_shoptenko/

Танцовщица Алена Шоптенко устроила чувственную фотосессию. Хореограф-постановщик позировала на пляже и поделилась мыслями о своем проекте танцевальной терапии.

Фотографии Алена показала в своем Instagram.

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Танцовщица во время фотосессии поражала грациозностью и легкостью образов. Звезда позировала на пляже в топе и брюках.

Танцовщица Алена Шоптенко. Фото: instagram.com/alena_shoptenko/

Танцовщица Алена Шоптенко. Фото: instagram.com/alena_shoptenko/

Танцовщица Алена Шоптенко. Фото: instagram.com/alena_shoptenko/

Танцовщица Алена Шоптенко. Фото: instagram.com/alena_shoptenko/

Танцовщица Алена Шоптенко. Фото: instagram.com/alena_shoptenko/

"Всю свою жизнь в танце я тренировала равновесие тела. Теперь с помощью танцевальной терапии я работаю над равновесием тела и ума. Ближайшие полгода буду делать это вместе с другими женщинами на открытых и закрытых мастер классах по всей Европе, чтобы каждая смогла достичь своего собственного баланса. Ведь где бы мы ни были — точка равновесия внутри. И это именно то, что делает нас счастливыми и сильными", — комментирует фотосессию Алена Шоптенко.

С началом войны Алена, оказавшись в чужой стране, поняла, что танец — это еще и международный язык, элемент культурной дипломатии, способный достучаться до человеческих сердец, донося сверхважные месседжи. Так, Алена создала в Вене масштабные благотворительные танцевальные флешмобы в поддержку Украины, распространяя украинскую культуру среди европейцев. Во время таких флешмобов она поняла две вещи: культурная дипломатия способна изменять мир, а танец способен исцелять души. Звезда запустила новый международный проект танцевальной терапии, где все свое мастерство и приобретенные навыки за всю жизнь использует, чтобы помогать украинским женщинам, которые сейчас нуждаются в поддержке.

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