Елена Шоптенко создала международный проект танцевальной терапии

Танцовщица Елена Шоптенко. Фото: instagram.com/alena_shoptenko/

Танцовщица Елена Шоптенко готовит новый проект. Хореограф-постановщик будет помогать украинкам с помощью танцевальной терапии.

Об этом Елена рассказала в своем Instagram.

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По словам Шоптенко, она посвятила танцу всю свою жизнь. Все это время она усердно исследовала танец, училась в США и до сих пор не перестает развиваться.

Танцовщица Елена Шоптенко. Фото: instagram.com/alena_shoptenko/

"Сначала я воспринимала танцы как спорт, ведь участвовала в соревнованиях, побеждала, проигрывала и дважды стала чемпионкой мира по спортивным бальным танцам, получив звание заслуженного мастера спорта Украины. Когда мне было 17, в Украине я попала в одно из самых популярных танцевальных шоу "Танцы со звездами" и стала его победительницей", — вспоминает Шоптенко.

С началом войны, говорит Елена, оказавшись в чужой стране, она поняла, что танец — это еще и международный язык, элемент культурной дипломатии, способный достучаться до человеческих сердец, донося сверхважные месседжи. Так, Елена создала в Вене масштабные благотворительные танцевальные флешмобы в поддержку Украины, распространяя украинскую культуру среди европейцев. Во время таких флешмобов она поняла две вещи: культурная дипломатия способна изменять мир, а танец способен исцелять души.

"И это показали те женщины, которые менялись на глазах во время выступлений и последующих занятий. Сейчас наступил этап моего исследования танца как терапии. Это одна из глубочайших его граней, помогающая не только познать свое тело, но и свою сущность, достигнув эмоционального равновесия, поэтому я запускаю новый международный проект танцевальной терапии, где все свое мастерство и приобретенные навыки за всю жизнь буду использовать, чтобы помогать украинским женщинам, которые сейчас очень нуждаются в поддержке, и впоследствии, надеюсь, и женщинам по всему миру", — говорит звезда.

Елена рассказала, что на своем примере знает, что внутренние проблемы, мешающие нам быть счастливыми и любить себя, иногда решаются в новых формах разговора с собой и своим телом.

Напомним, Елена Шоптенко поделилась своими впечатлениями от поездки в Киев. Звезда рассказала, что на ее глазах в центре города сбили вражеский дрон.

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