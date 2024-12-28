Елена Тополя перенесла сложную операцию и назвала диагноз

Елена Тополя. Фото: instagram.com/alyoshasinger

Певица Елена Тополя, ранее известная как Alyosha, впервые рассказала о перенесенной операции. Звезда призналась, из-за какого диагноза ей пришлось лечь под нож хирурга.

Об этом исполнительница рассказала в "Невероятной правде о звездах".

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Как рассказала певица, в этом году ей диагностировали диастаз — расхождение прямых мышц живота. Поэтому Елене пришлось решиться на хирургическое вмешательство.

Пока певица чувствует себя уже лучше, однако на ее теле остался немалый шрам, который она планирует скрыть необычным способом.

"Я ложилась под нож. Может, увидите, как когда-то у меня на животе будет большая папа. Я ставила сетку, потому что у меня было полное расхождение мышц — диастаз", — поделилась Тополь.

Певица Елена Тополя. Фото: instagram.com/alyoshasinger

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