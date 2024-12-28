Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Елена Тополя впервые рассказала, что перенесла серьезную операцию arrow

Елена Тополя впервые рассказала, что перенесла серьезную операцию

28 декабря 2024 14:15
Мария Покровская - Редактор
Елена Тополя перенесла сложную операцию и назвала диагноз
Елена Тополя. Фото: instagram.com/alyoshasinger
Мария Покровская - Редактор

Певица Елена Тополя, ранее известная как Alyosha, впервые рассказала о перенесенной операции. Звезда призналась, из-за какого диагноза ей пришлось лечь под нож хирурга.

Об этом исполнительница рассказала в "Невероятной правде о звездах".

Читайте также:

Елена Тополя рассказала об операции

Как рассказала певица, в этом году ей диагностировали диастаз — расхождение прямых мышц живота. Поэтому Елене пришлось решиться на хирургическое вмешательство.

Пока певица чувствует себя уже лучше, однако на ее теле остался немалый шрам, который она планирует скрыть необычным способом.

"Я ложилась под нож. Может, увидите, как когда-то у меня на животе будет большая папа. Я ставила сетку, потому что у меня было полное расхождение мышц — диастаз", — поделилась Тополь.

Певица Елена Тополя
Певица Елена Тополя. Фото: instagram.com/alyoshasinger

Ранее Наталья Денисенко показала мужчину-воина после сложной операции и назвала его диагноз.

Также мы писали, Виктор Розовый показал первое фото после тяжелого ранения на фронте.

операция пластическая хирургия Alyosha украинские звезды певица

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:16 Работа для женщин — на Одесчине будут обучать водителей автобусов

14:04 РФ скрывает правду о взрыве на железной дороге под Москвой, — ГУР

13:59 Россияне получили смертоносные "подарки" от 3-й ОШБр — видео

13:58 Реал ищет Лунину новый клуб

Text

13:51 Россия эксплуатирует студентов для производства БпЛА, — Юсов

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

13:45 Молдавские полицейские призывают объезжать "Паланку" — причины

13:44 Упущенная возможность — придется ли ФЛП платить ЕСВ в 2025 году

13:41 Украинские бойцы отбили штурм на Краматорском направлении — видео

13:21 Харьковчане порадуются солнцу — прогноз погоды на завтра

13:20 Скорбной колядой почтили Героев во Львове — фоторепортаж

14:16 Работа для женщин — на Одесчине будут обучать водителей автобусов

14:04 РФ скрывает правду о взрыве на железной дороге под Москвой, — ГУР

13:59 Россияне получили смертоносные "подарки" от 3-й ОШБр — видео

13:58 Реал ищет Лунину новый клуб

13:45 Молдавские полицейские призывают объезжать "Паланку" — причины

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

13:44 Упущенная возможность — придется ли ФЛП платить ЕСВ в 2025 году

13:41 Украинские бойцы отбили штурм на Краматорском направлении — видео

13:21 Харьковчане порадуются солнцу — прогноз погоды на завтра

13:20 Скорбной колядой почтили Героев во Львове — фоторепортаж

13:13 Одесчина переходит на альтернативные источники питания

06:59 Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

06:14 Буковель или Куршевель — на каком курорте отдыхать дешевле

27 декабря 2024

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

Text

13:51 Россия эксплуатирует студентов для производства БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп объяснил, чем грозит демобилизация военных

27 декабря 2024
Text

22:33 Взрывы звучат в России не просто так — Юсов об ударах дронами

Text

21:29 Нардеп объяснил, что мотивирует бойцов КНДР сдаваться в плен

Text

21:00 Украинские дроны и производство ракет в РФ — интервью с Юсовым

Text

19:01 Нардеп сообщил, от чего получают ранения украинские бойцы

Text

19:00 Что ждет Украину при каденции Трампа — интервью Новини.LIVE

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

Text

17:50 Зеленский ответил на заявления РФ о переговорах — эфир Вечір.LIVE

Text

13:21 Полковник в отставке сказал, почему стоит мобилизовать 18-летних

Text

13:00 Сырский сделал срочное заявление о мобилизации — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

26 декабря 2024

08:00 Финпомощь от ЮНИСЕФ — кто может получить 11 тыс. грн