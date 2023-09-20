Олена Зеленська прибула на Генасамблею ООН в символічному костюмі від українського бренду

Перша леді України Олена Зеленська. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

У Нью-Йорку розпочалась 78-та сесія Генеральної Асамблеї ООН, на яку з'їхались лідери та високопосадовці з усього світу. Разом із Президентом України Володимиром Зеленським до США поїхала і перша леді, Олена Зеленська, яка вигуляла вбрання від українського дизайнера.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент бренду.

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На зустріч Олена Зеленська з'явилась в символічному, пошитому на замовлення темно-синьому костюмі від ANDRE TAN Аtelier. Піджак з цього костюму має біле облямування, що символізує прагнення та надії українського народу — білу смугу, яка завжди настає після чорної.

Перша леді України Олена Зеленська з гендиректором ВООЗ. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Перша леді України Олена Зеленська з гендиректором ВООЗ. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Перша леді України Олена Зеленська на 78-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

"Дуже вдячний Олені Зеленській за підтримку вітчизняного виробника, а ЗСУ та українському народові — за мужність, силу та надію. Пишаюсь нашими людьми та майстрами з Чернігова, які виготовили тканину для костюму. З Чернігова — до Нью-Йорка — і далі на шпальтах ЗМІ з усього світу! Відбуваються надзвичайно важливі, історичні події, що закладають фундамент нашого післявоєнного майбутнього, тож щасливий до цього скромно долучитись", — прокоментував дизайнер.

Темно-синій, за останніми дослідженнями вчених, є найбільш "заспокійливим" та врівноваженим кольором, який дуже добре резонує з ідеєю Всеукраїнської програми ментального здоров’я, про підтримку якої йшла мова на зустрічі першої леді з гендиректором ВООЗ. А тканина для костюма була вироблена майстрами з фірмової чернігівської вовни.

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Нагадаємо, Андре Тан розповів, як студентом ледь не спалив гуртожиток.