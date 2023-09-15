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Те, що потрібно жінці: Андре Тан у новій колекції переосмислив традиційну вишиванку

15 вересня 2023 12:06
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Те, що потрібно жінці: Андре Тан у новій колекції переосмислив традиційну вишиванку
Модель у вишиванці з нової колекції Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дизайнер Андре Тан в новій колекції вирішив врятувати українську жінку від стереотипних уявлень про форму та колір одягу на "холодний сезон". Мета колекції "осінь-зима 2023/24" — подарувати жінці більше світла, приємних фарб та гарного настрою за допомогою цікавих та нестандартних дизайнерських рішень.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент дизайнера.

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Адаптація вишиванки під повсякденність

Дизайнер продовжує працювати та експериментувати з еко-матеріалами. В колекції присутні приємні на дотик тканини ніжно-бежевого та білого кольору з еко-бавовни та навіть екологічна шкіра з переробленої шкірки бананів. Палітра осінньо-зимовогоодягу містить кольорові рішення на кожен день та будь-який настрій: від мінімалістичних, м’яких светрів та штанів до більш зухвалих та сміливих фарб (наприклад, яскраво-жовтих міні-спідниць у поєднанні із жовтими оверсайз-пуховиками).

 

Модель у вбранні з нової колекції Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.
Модель у вбранні з нової колекції Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.

 

Модель у вбранні з нової колекції Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.
Модель у вбранні з нової колекції Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.

 

Модель у вбранні з нової колекції Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.
Модель у вбранні з нової колекції Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.

 

Модель у вбранні з нової колекції Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.
Модель у вбранні з нової колекції Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.

 

Модель у вбранні з нової колекції Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.
Модель у вбранні з нової колекції Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.

 

Модель у вбранні з нової колекції Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.
Модель у вбранні з нової колекції Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.

 

Модель у вбранні з нової колекції Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.
Модель у вбранні з нової колекції Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.

 

Модель у вбранні з нової колекції Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.
Модель у вбранні з нової колекції Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.

 

Модель у вбранні з нової колекції Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.
Модель у вбранні з нової колекції Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.

 

Модель у вбранні з нової колекції Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.
Модель у вбранні з нової колекції Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.

 

Модель у вбранні з нової колекції Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.
Модель у вишиванці з нової колекції Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.

Також у цьому сезоні Андре Тан продовжує переосмислення української вишиванки та її адаптацію під повсякденність. Цього разу дизайнер створив чорні вишиванки з чорним орнаментом, які чудово пасують під шкіряні чоботи. Нова колекція багато в чому побудована на експериментах з "традиційним" одягом — таким чином дизайнер спонукає свою аудиторію до активних пошуків себе та нового досвіду. Перероблена "класика" — одна з фірмових ознак дизайнера, яка проявилась і в цьому сезоні у вигляді нестандартних костюмів та піджаків, подовжених оверсайз-жилетів без рукавів. Андре Тан навіть вдається до прийому "нашарування": в колекції присутні моделі штанів, в які "вмонтовані" джинси.

Вперше в історії бренду в колекції з’явились максі-пальто, білі та в гусячу лапку, що містять в собі справжню магію стрункості та жіночності. "Жіночність, елегантність, справжність — це і є ДНК бренду Andre Tan", — коментує нову колекцію дизайнер.

 

Модель у вбранні з нової колекції Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.
Модель у вбранні з нової колекції Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.

 

Модель у вбранні з нової колекції Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.
Модель у вишиванці з нової колекції Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.

 

Модель у вбранні з нової колекції Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.
Модель у вбранні з нової колекції Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.

 

Модель у вбранні з нової колекції Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.
Модель у вбранні з нової колекції Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.

"Так склалося, що я дуже добре розумію жінку, її складну емоційну природу та внутрішню архітектуру. Водночас із цим жінку можна вивчати та досліджувати вічність, кожен раз відкривати нові грані її сутності. Тому кожна моя колекція — це нові дослідження та здогадки про те, що по-справжньому потрібно жінці. В цій колекції я спробував показати, що навіть холодна погода та мряка за вікном — це не привід вдаватись до меланхолії. Одяг, те, що ми вдягаємо та що ми бачимо на людях навколо, дуже впливає на настрій. Моя задача як дизайнера — покращити настрій, допомогти жінці сяяти та демонструвати своє внутрішнє сяйво незалежно від сезону", — розповів Андре Тан.

Раніше Кім Кардаш'ян у сяючій сукні затьмарила Ніколь Кідман та голлівудських дів на званій вечері.

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