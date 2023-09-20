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Елена Зеленская прибыла на Генассамблею ООН в символическом костюме от украинского бренда

20 сентября 2023 11:22
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Елена Зеленская прибыла на Генассамблею ООН в символическом костюме от украинского бренда
Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

В Нью-Йорке началась 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на которую съехались лидеры и чиновники со всего мира. Вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским в США поехала и первая леди, Елена Зеленская, выгулявшая наряды от украинского дизайнера.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент бренда.

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На встречу Елена Зеленская появилась в символическом, сшитом по заказу темно-синем костюме от ANDRE TAN Аtelier. Пиджак из этого костюма имеет белое окаймление, что символизирует стремление и надежды украинского народа — белую полосу, которая всегда наступает после черной.

 

Первая леди Украины Елена Зеленская с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебреисусом. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Первая леди Украины Елена Зеленская с гендиректором ВОЗ. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

 

Первая леди Украины Елена Зеленская с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебреисусом. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Первая леди Украины Елена Зеленская с гендиректором ВОЗ. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

 

Первая леди Украины Елена Зеленская на 78 сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

"Очень благодарен Елене Зеленской за поддержку отечественного производителя, а ВСУ и украинскому народу — за мужество, силу и надежду. Горжусь нашими людьми и мастерами из Чернигова, которые изготовили ткань для костюма. Из Чернигова — в Нью-Йорк — и дальше на страницах СМИ по всему миру!

Темно-синий, по последним исследованиям ученых, наиболее "успокаивающим" и уравновешенным цветом, который очень хорошо резонирует с идеей Всеукраинской программы ментального здоровья, о поддержке которой шла речь на встрече первой леди с гендиректором ВОЗ. А ткань для костюма была изготовлена мастерами из фирменной черниговской шерсти.

Ранее Андре Тан в новой коллекции переосмыслил традиционную вышиванку.

Напомним, Андре Тан рассказал, как студентом чуть не сжег общежитие.

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