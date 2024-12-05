Ольга Фреймут впервые показала родного брата-воина

Ольга Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia

Телеведущая Ольга Фреймут впервые показала своего родного брата Николая. Сейчас мужчина защищает страну на передовой.

На своей странице в Instagram знаменитость поделилась фото брата с побратимами и призвала помочь его подразделению.

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Ольга Фреймут рассказала о родном брате

В своих соцсетях телеведущая не часто делится кадрами со своей семьей. Фотографией брата Фреймут поделилась с важной просьбой.

Пока родной человек звезды несет службу в батальоне "Аратта", который нуждается в средствах на закупку дронов.

Это батальон "Аратта". Конечно, к этим людям у меня особое отношение, там мой родной брат. Они мне родные. Объявляю сбор для "Аратты". Нужны дроны", — написала Фреймут.

Также ведущая рассказала о своем брате и отметила, что они с ним совсем не похожи.

"Если хотите посмотреть, какой у меня брат, и как мы совсем с ним не похожи, потому что он чернобровый и красивый", — написала ведущая.

Брат Ольги Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia

Напомним, на фронте погиб известный украинский музыкант.

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