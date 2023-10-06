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Ольга Сумская гневно отреагировала на "вымогательство" Кондратюком денег с Козловского

6 октября 2023 17:45
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ольга Сумская гневно отреагировала на "вымогательство" Кондратюком денег с Козловского
Актриса Ольга Сумская с Виталием Козловским. Фото: facebook.com/osumska
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

После того, как известный музыкальный продюсер Вадим Лисица рассказал, что Игорь Кондратюк до сих пор забирает деньги у Виталия Козловского, который сейчас служит в ВСУ, актриса Ольга Сумская не смогла сдержать своего гнева. Звезда возмутилась, что экс-продюсер певца забирает большую часть его зарплаты.

Реакция Сумской на скандал появилась на ее странице в Facebook.

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Конфликту Виталия Козловского и его экс-продюсера уже больше 10 лет. После суда, который певец проиграл Кондратюку, он остался должен ему много денег. Недавно певец поделился с музыкальным продюсером Вадимом Лисицей, что продолжает из зарплаты в ЗСУ выплачивать долг бывшему продюсеру.

Ольга Сумская гневно отреагировала на "вымогательство" Кондратюком денег с Козловского. Скрин: facebook.com/osumska
Ольга Сумская гневно отреагировала на "вымогательство" Кондратюком денег с Козловского. Скрин: facebook.com/osumska

Актриса Ольга Сумская, которая много лет близко дружит с певцом, не могла сдержать гнева от этой новости.

"Какой же страшный позор! Требовать последние деньги с воина Национальной гвардии, известного певца, волонтера Виталия Козловского во время войны! Кондратюк давно перешел границу в этой теме! Думали, хотя бы в это страшное время придет в себя и остановится…Но нет. Продолжает позориться! Не станут ли эти деньги, которые он забирает у военного, поперек горла?", — прокомментировала ситуацию Ольга Сумская.

Ольга Сумская гневно отреагировала на "вымогательство" Кондратюком денег с Козловского. Скрин: facebook.com/osumska
Ольга Сумская гневно отреагировала на "вымогательство" Кондратюком денег с Козловского. Скрин: facebook.com/osumska

Не все фоловеры поддержали актрису, отметив, что перед законом все равны. Сумская не заставила себя ждать с реакцией.

"Это не тот случай. Это все просто месть и сплошной позор. Всегда есть пути к пониманию, тем более, в этот ужасный период! Зная, что это единственная возможность заработать для человека, тем более военного! , — говорит звезда кино.

Напомним, Светлана Лобода проиграла суд автору своего известного хита.

Ранее Козловский приехал с фронта в Киев.

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