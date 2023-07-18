Ольга Сумська привітала красуню-доньку з випускним

Ольга Сумська з донькою та чоловіком. Фото: instagram.com/olgasumska/

Зіркова акторка Ольга Сумська привітала доньку з визначною подією. Дівчина закінчила театральний університет.

Про це Ольга Сумська повідомила у своєму Instagram.

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Акторка Ольга Сумська поділилася фото зі своєю 21-річною донькою Ганною. Дівчинку зірка "Роксолани" народила від актора Віталія Борисюка. Ганна пішла стопами своїх батьків Дівчина закінчила той самий університет, в якому навчалися її зіркові мама з татом.

Ольга Сумська з донькою Ганною. Фото: instagram.com/olgasumska/

"Доця, Ганнуся наша рідненька, вітаємо тебе,сонечко, із закінченням нашої альма-матер їм.Карпенка-Карого і отриманням диплома з відзнакою! А ось і наші перші сумісні гастролі з юною акторкою Анею Борисюк в ролі Кралі-Галі! У виставі "За двома зайцями". Тож, завдяки нашим захисникам, ми маємо можливість зустрітися з вами, дорогі глядачі!‼️ Благослови нас, Господи!" — привітала Ганну мама.

Сумська також розповіла, що скоро вони разом з родиною вирушають у гастролі.

Нагадаємо, українська акторка, народна та заслужена артистка країни Ольга Сумська гнівно висловилася на публіку. Популярна артистка розповіла про те, як у Кончі-Заспі планують відремонтувати їдальню за 90 мільйонів гривень в той час, як українці збирають допомогу ЗСУ та страждають від дій окупантів.

Раніше Ольга Сумська розповіла, що мріє створити власний притулок для бездомних тварин.