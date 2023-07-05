Ольга Сумська розповіла про 90 млн на ремонт їдальні в Конча-Заспі – не стрималася

Заслужена артистка України Ольга Сумська під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Українська акторка, народна та заслужена артистка країни Ольга Сумська гнівно висловилася на публіку. Популярна артистка розповіла про те, як у Кончі-Заспі планують відремонтувати їдальню за 90 мільйонів гривень в той час, як українці збирають допомогу ЗСУ та страждають від дій окупантів.

Відповідну публікацію Ольга Сумська розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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Акторка згадала, як в укриття Києва купували барабани, та розповіла, як цього разу хочуть витратити майже 90 мільйонів на реконструкцію їдальні в Кончі-Заспі для спортсменів. Ольга Сумська не змогла стримати своїх емоцій та гнівно висловилася про це.

"А хіба це не може почекати? Я перепрошую…А наші спортсмени не можуть обідати поки що в старій їдальні? Поки ми збираємо хлопцям на все необхідне для фронту???⁉️ Це в той час, коли на Херсонщині та в розбомблених містах люди втратили ВСЕ ‼️‼️‼️", — гнівно висловилася Ольга Сумська.

Підписники української артистки приєдналися до її слів та почали залишати невдоволені коментарі під публікацією Ольги Сумської.

Ця країна ніколи не зміниться! Хай наші хлопці ще і до них доберуться після війни! Все дістало вже

Боже, коли ця наглість на державному рівні закінчиться?

Скільки можна красти!!!!! Як ми втомились від цього, в печінках вже сидить! Люди, в яких немає нічого святого і людського, дістали, після війни треба займатися верховною радою! І кожним баригою, за що гинуть наші люди, щоб вони ср*ки на морях свої гріли! Накипіло

Коментарі зі сторінки Ольги Сумської. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Ольги Сумської. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська акторка Ольга Сумська висловилася про обстріл Києва.

Раніше ми розповідали про те, що акторка Ольга Сумська показала спільне фото з телезіркою Назаром Задніпровським.

Також ми повідомляли про те, що заслужена артистка України Ольга Сумська порушила тему своєї сім’ї.