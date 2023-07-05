Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow "Скільки можна красти?": Ольга Сумська емоційно "пройшлася" по українській владі arrow

"Скільки можна красти?": Ольга Сумська емоційно "пройшлася" по українській владі

5 липня 2023 15:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Ольга Сумська розповіла про 90 млн на ремонт їдальні в Конча-Заспі – не стрималася
Заслужена артистка України Ольга Сумська під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Українська акторка, народна та заслужена артистка країни Ольга Сумська гнівно висловилася на публіку. Популярна артистка розповіла про те, як у Кончі-Заспі планують відремонтувати їдальню за 90 мільйонів гривень в той час, як українці збирають допомогу ЗСУ та страждають від дій окупантів.

Відповідну публікацію Ольга Сумська розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Акторка згадала, як в укриття Києва купували барабани, та розповіла, як цього разу хочуть витратити майже 90 мільйонів на реконструкцію їдальні в Кончі-Заспі для спортсменів. Ольга Сумська не змогла стримати своїх емоцій та гнівно висловилася про це.

"А хіба це не може почекати? Я перепрошую…А наші спортсмени не можуть обідати поки що в старій їдальні? Поки ми збираємо хлопцям на все необхідне для фронту???⁉️ Це в той час, коли на Херсонщині та в розбомблених містах люди втратили ВСЕ ‼️‼️‼️", — гнівно висловилася Ольга Сумська.

Підписники української артистки приєдналися до її слів та почали залишати невдоволені коментарі під публікацією Ольги Сумської.

  • Ця країна ніколи не зміниться! Хай наші хлопці ще і до них доберуться після війни! Все дістало вже
  • Боже, коли ця наглість на державному рівні закінчиться?
  • Скільки можна красти!!!!! Як ми втомились від цього, в печінках вже сидить! Люди, в яких немає нічого святого і людського, дістали, після війни треба займатися верховною радою! І кожним баригою, за що гинуть наші люди, щоб вони ср*ки на морях свої гріли! Накипіло
Коментарі зі сторінки Ольги Сумської
Коментарі зі сторінки Ольги Сумської. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Ольги Сумської
Коментарі зі сторінки Ольги Сумської. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська акторка Ольга Сумська висловилася про обстріл Києва.

Раніше ми розповідали про те, що акторка Ольга Сумська показала спільне фото з телезіркою Назаром Задніпровським.

Також ми повідомляли про те, що заслужена артистка України Ольга Сумська порушила тему своєї сім’ї.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз