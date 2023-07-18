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Ольга Сумская поздравила красавицу-дочь с выпускным

18 июля 2023 10:51
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ольга Сумская поздравила красавицу-дочь с выпускным
Ольга Сумская с дочерью и мужем. Фото: instagram.com/olgasumska/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Звездная актриса Ольга Сумская поздравила дочь с выдающимся событием. Девушка окончила театральный университет.

Об этом Ольга Сумская сообщила в своем Instagram.

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Актриса Ольга Сумская поделилась фото со своей 21-летней дочкой Анной. Девочку звезда "Роксоланы" родила от актера Виталия Борисюка. Анна пошла по стопам своих родителей. Девушка окончила тот же университет, в котором учились ее звездные мама с папой.

 

Ольга Сумская з дочерью Анной. Фото:  instagram.com/olgasumska/

"Дочка, Анечка наша родненькая, поздравляем тебя, солнышко, с окончанием нашей альма-матер им. Карпенко-Карого и получением диплома с отличием! А вот и наши первые совместные гастроли с юной актрисой Аней Борисюк в роли Крали-Гали! В спектакле "За двумя зайцами". Благодаря нашим защитникам, мы имеем возможность встретиться с вами, дорогие зрители! Благослови нас, Господи!, — поздравила Анну мама.

Сумская также рассказала, что скоро они вместе с семьей отправляются на гастроли.

Напомним, украинская актриса, народная и заслуженная артистка страны Ольга Сумская гневно высказалась на публику. Популярная артистка рассказала о том, как в Конче-Заспе планируют отремонтировать столовую за 90 миллионов гривен, в то время как украинцы собирают помощь ВСУ и страдают от действий оккупантов.

Ранее Ольга Сумская рассказала, что мечтает создать приют для бездомных животных.

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