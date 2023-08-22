Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Ольга Сумська святкує день народження: перші привітання arrow

Ольга Сумська святкує день народження: перші привітання

22 серпня 2023 10:52
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Ольга Сумська святкує день народження: перші привітання
Акторка Ольга Сумська. Фото: Instagram/olgasumska
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Сьогодні, 22 серпня, свій день народження святкує народна артистка України, акторка Ольга Сумська. Виконавиці ролі Роксолани у популярному однойменному серіалі виповнилося 57 років. 

Новини.LIVE розкаже, хто першим привітав зіркову іменинницю. 

Читайте також:

Сумська святкує

Відзначати своє 57-річчя народна улюблениця почала ще на одному з благодійних івентів, який відбувся напередодні в столиці. На заході були, зокрема, співачка Камалія з чоловіком Захуром, режисерка Олена Вінярська, шоумен Андрій Джеджула та інші знаменитості. 

Але найтепліші привітання на Сумську чекали вже вранці вдома. Чоловік Ольги, актор Віталій Борисюк, та молодша донька Ганна прикрасили одну з кімнат різноманітними повітряними кульками та сказали теплі слова дружині та мамі. 

Акторка Ольга Сумська з родиною. Скриншот: Instagram/olgasumska

У соцмережах багато користувачів вітають Сумську з днем народження. Однією з перших Ольгу привітала її тезка, співачка Оля Полякова. Музична виконавиця побажала акторці, зокрема, здоров’я, здійснення мрій та жіночого щастя. 

Оля Полякова вітає Ольгу Сумську з днем народження. Скриншот: Instagram/polyakovamusic

"Я дякую Всевишньому за цю можливість бути корисною для своєї країни в цей буремний час! Дякую моїм найдорожчим у світі батькам за життя!Я обожнюю свою сімʼю. Моє серце з вами, друзі! Завжди і щохвилини! Слава Україні", — написала у своїх соцмережах зіркова іменинниця. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ольга Сумська з донькою-акторкою показала фото зі спільних гастролей. Також ми розповідали, що  Ольга Сумська заступилась за охоронця поліклініки, якого відправили у СІЗО.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

Головні новини України 21 серпня: базування F-16 та оборонні домовленості

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз