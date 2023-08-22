Ольга Сумська святкує день народження: перші привітання

Акторка Ольга Сумська. Фото: Instagram/olgasumska

Сьогодні, 22 серпня, свій день народження святкує народна артистка України, акторка Ольга Сумська. Виконавиці ролі Роксолани у популярному однойменному серіалі виповнилося 57 років.

Новини.LIVE розкаже, хто першим привітав зіркову іменинницю.

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Відзначати своє 57-річчя народна улюблениця почала ще на одному з благодійних івентів, який відбувся напередодні в столиці. На заході були, зокрема, співачка Камалія з чоловіком Захуром, режисерка Олена Вінярська, шоумен Андрій Джеджула та інші знаменитості.

Але найтепліші привітання на Сумську чекали вже вранці вдома. Чоловік Ольги, актор Віталій Борисюк, та молодша донька Ганна прикрасили одну з кімнат різноманітними повітряними кульками та сказали теплі слова дружині та мамі.

Акторка Ольга Сумська з родиною. Скриншот: Instagram/olgasumska

У соцмережах багато користувачів вітають Сумську з днем народження. Однією з перших Ольгу привітала її тезка, співачка Оля Полякова. Музична виконавиця побажала акторці, зокрема, здоров’я, здійснення мрій та жіночого щастя.

Оля Полякова вітає Ольгу Сумську з днем народження. Скриншот: Instagram/polyakovamusic

"Я дякую Всевишньому за цю можливість бути корисною для своєї країни в цей буремний час! Дякую моїм найдорожчим у світі батькам за життя!Я обожнюю свою сімʼю. Моє серце з вами, друзі! Завжди і щохвилини! Слава Україні", — написала у своїх соцмережах зіркова іменинниця.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ольга Сумська з донькою-акторкою показала фото зі спільних гастролей. Також ми розповідали, що Ольга Сумська заступилась за охоронця поліклініки, якого відправили у СІЗО.