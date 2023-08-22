Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Ольга Сумская празднует день рождения: первые поздравления arrow

Ольга Сумская празднует день рождения: первые поздравления

22 августа 2023 10:52
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Ольга Сумская празднует день рождения: первые поздравления
Актриса Ольга Сумская. Фото: Instagram/olgasumska
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Сегодня, 22 августа, свой день рождения отмечает народная артистка Украины, актриса Ольга Сумская. Исполнительнице роли Роксоланы в популярном одноименном сериале исполнилось 57 лет.

Новини.LIVE расскажет, кто первым поздравил звездную именинницу.

Читайте также:

Сумская празднует

Отмечать свое 57-летие народная любимица еще начала  на одном из благотворительных ивентов, состоявшемся накануне в столице. На мероприятии были, в частности, певица Камалия с мужем Захуром, режиссер Елена Винярская, шоумен Андрей Джеджула и другие знаменитости.

Но самые теплые поздравления Сумской ждали уже утром дома. Муж Ольги, актер Виталий Борисюк, и младшая дочь Анна украсили одну из комнат разнообразными воздушными шарами и сказали теплые слова жене и маме.

Актриса Ольга Сумская с семьей. Скриншот: Instagram/olgasumska

В соцсетях многие пользователи поздравляют Сумскую с днем рождения. Одной из первых Ольгу поздравила ее тезка, певица Оля Полякова. Музыкальная исполнительница пожелала актрисе, в частности, здоровья, исполнения мечтаний и женского счастья.

Оля Полякова поздравляет Ольгу Сумскую с днем рождения. Скриншот: Instagram/polyakovamusic

"Я благодарю Всевышнего за эту возможность быть полезной для своей страны в это бурное время! Спасибо моим самым дорогим в мире родителям за жизнь! Я обожаю свою семью. Мое сердце с вами, друзья! Всегда и ежеминутно! Слава Украине", — написала в своих соцсетях звездная именинница.

Напомним, ранее мы писали, что Ольга Сумская с дочерью-актрисой показала фото с общих гастролей. Также мы рассказывали, что Ольга Сумская вступилась за охранника поликлиники, которого отправили в СИЗО.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

Главные новости Украины 21 августа: базирование F-16 и оборонные договоренности

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз