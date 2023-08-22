Ольга Сумская празднует день рождения: первые поздравления

Актриса Ольга Сумская. Фото: Instagram/olgasumska

Сегодня, 22 августа, свой день рождения отмечает народная артистка Украины, актриса Ольга Сумская. Исполнительнице роли Роксоланы в популярном одноименном сериале исполнилось 57 лет.

Новини.LIVE расскажет, кто первым поздравил звездную именинницу.

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Отмечать свое 57-летие народная любимица еще начала на одном из благотворительных ивентов, состоявшемся накануне в столице. На мероприятии были, в частности, певица Камалия с мужем Захуром, режиссер Елена Винярская, шоумен Андрей Джеджула и другие знаменитости.

Но самые теплые поздравления Сумской ждали уже утром дома. Муж Ольги, актер Виталий Борисюк, и младшая дочь Анна украсили одну из комнат разнообразными воздушными шарами и сказали теплые слова жене и маме.

Актриса Ольга Сумская с семьей. Скриншот: Instagram/olgasumska

В соцсетях многие пользователи поздравляют Сумскую с днем рождения. Одной из первых Ольгу поздравила ее тезка, певица Оля Полякова. Музыкальная исполнительница пожелала актрисе, в частности, здоровья, исполнения мечтаний и женского счастья.

Оля Полякова поздравляет Ольгу Сумскую с днем рождения. Скриншот: Instagram/polyakovamusic

"Я благодарю Всевышнего за эту возможность быть полезной для своей страны в это бурное время! Спасибо моим самым дорогим в мире родителям за жизнь! Я обожаю свою семью. Мое сердце с вами, друзья! Всегда и ежеминутно! Слава Украине", — написала в своих соцсетях звездная именинница.

Напомним, ранее мы писали, что Ольга Сумская с дочерью-актрисой показала фото с общих гастролей. Также мы рассказывали, что Ольга Сумская вступилась за охранника поликлиники, которого отправили в СИЗО.