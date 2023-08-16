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Ольга Сумская ответила на критику своего отдыха на курорте во время войны

16 августа 2023 09:58
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ольга Сумська відповіла на критику свого відпочинку на курорті під час війни
Актриса Ольга Сумская. Фото: instagram.com/olgasumska/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Ольга Сумская попала под волну критику из-за поездки на курорт. Звезда отправилась в Хмельницкую область, где побывала в лечебном санатории.

Об этом стало известно со страницы актрисы в Instagram.

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Актриса не забывает о защитниках

Подписчики раскритиковали звезду за отдых на курорте во время войны. Актриса резко ответила на комментарии фолловеров. Сумская объяснила, что постоянно занимается волонтерством, а об отпуске уже давно мечтала.

 

Актриса Ольга Сумская. Фото: instagram.com/olgasumska/

"Люди, на три дня заехала перевести дух и снова возвращаюсь к работе! Думаем о наших защитниках!Мы не забываем о них ни на минуту!Продолжаю собирать средства и поддерживать наших защитников каждый день! Кстати...Сейчас есть много реабилитационных медицинских центров, специально оборудованных для восстановления и лечения воинов...Этот курорт, в этом случае, — семейного типа, где можно хотя бы на время забыть об ужасе, который творится вокруг…", — говорит актриса.

Сумская добавила, что хотела показать, что в стране, несмотря на войну, появляются отличные заведения для отдыха и оздоровления.

"Показала вам, какую красоту создали в заповеднике с лечебным комплексом, минеральной водой из источника. Есть контингент, которому интересно узнать, что в Украине даже во время страшной войны появляются такие замечательные лечебные курорты...", — рассказала звезда.

Напомним, Сумская без макияжа поздравила любимого с юбилеем.

Ранее Ольга Сумская поздравила красавицу-дочь с выпускным.

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