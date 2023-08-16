Ольга Сумська відповіла на критику свого відпочинку на курорті під час війни

Ольга Сумская ответила на критику своего отдыха на курорте во время войны
Актриса Ольга Сумская попала под волну критику из-за поездки на курорт. Звезда отправилась в Хмельницкую область, где побывала в лечебном санатории.
Об этом стало известно со страницы актрисы в Instagram.
Актриса не забывает о защитниках
Подписчики раскритиковали звезду за отдых на курорте во время войны. Актриса резко ответила на комментарии фолловеров. Сумская объяснила, что постоянно занимается волонтерством, а об отпуске уже давно мечтала.
"Люди, на три дня заехала перевести дух и снова возвращаюсь к работе! Думаем о наших защитниках!Мы не забываем о них ни на минуту!Продолжаю собирать средства и поддерживать наших защитников каждый день! Кстати...Сейчас есть много реабилитационных медицинских центров, специально оборудованных для восстановления и лечения воинов...Этот курорт, в этом случае, — семейного типа, где можно хотя бы на время забыть об ужасе, который творится вокруг…", — говорит актриса.
Сумская добавила, что хотела показать, что в стране, несмотря на войну, появляются отличные заведения для отдыха и оздоровления.
"Показала вам, какую красоту создали в заповеднике с лечебным комплексом, минеральной водой из источника. Есть контингент, которому интересно узнать, что в Украине даже во время страшной войны появляются такие замечательные лечебные курорты...", — рассказала звезда.
Напомним, Сумская без макияжа поздравила любимого с юбилеем.
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