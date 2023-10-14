Ольга Сумська вшанувала пам'ять найріднішої людини світлинами з домашнього архіву

Акторка Ольга Сумська з родиною. Фото: instagram.com/olgasumska/

Акторка Ольга Сумська ніжно вшанувала пам'ять своєї мами. Жінці мало виповнитися 90 років, але минулого року вона пішла з життя.

Фото з особистого фотоархіву Ольга Сумська опублікувала у Instagram.

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Ольга Сумська часто в інтерв'ю розповідала про близькі стосунки зі своєю мамою. У соціальній мережі також можна було побачити чимало спільних світлин жінок.

Мама Ольги Сумської. Фото: instagram.com/olgasumska/

Акторка Ольга Сумська з родиною. Фото: instagram.com/olgasumska/

Доньки Ольги Сумської з бабусею. Фото: instagram.com/olgasumska/

Мама Ольги Сумської. Фото: instagram.com/olgasumska/

Акторка Ольга Сумська з мамою. Фото: instagram.com/olgasumska/

Акторка Ольга Сумська з родиною. Фото: instagram.com/olgasumska/

Акторка Ольга Сумська з мамою. Фото: instagram.com/olgasumska/

Акторка Ольга Сумська з мамою. Фото: instagram.com/olgasumska/

Мама Ольги Сумської. Фото: instagram.com/olgasumska/

"МАМА… Сьогодні 90 років з дня народження рідненької… Перед очима всі найщасливіші моменти життя… Вранці прокидаюсь і розповідаю тобі про плани на день,адже це наш ритуал… Ти там, далеко, у засвітах, але водночас поряд з нами завжди, я це знаю. Скільки щирості, сонячної енергії в твоєму серці, яке ти дарувала всім навколо… Моя душа, мій всесвіт, моя кровинка… Дякую тобі, Боже, за таку МАМУ!" — підписала фото Ольга Сумська.

Ганна Сумська — мама Ольги та Наталії Сумських — працювала у різних українських театрах та зіграла близько 150 ролей. Мама актриси театру та кіно Ольги Сумської померла 25 лютого 2022 року.

Нагадшаємо, молодша донька Ольги Сумської повторила юне фото своєї легендарної мами.

Раніше Сумська, Лобода та Гросу показали свої шкільні фото.