Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Ольга Сумська вшанувала пам'ять найріднішої людини світлинами з домашнього архіву arrow

Ольга Сумська вшанувала пам'ять найріднішої людини світлинами з домашнього архіву

14 жовтня 2023 15:11
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ольга Сумська вшанувала пам'ять найріднішої людини світлинами з домашнього архіву
Акторка Ольга Сумська з родиною. Фото: instagram.com/olgasumska/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Ольга Сумська ніжно вшанувала пам'ять своєї мами. Жінці мало виповнитися 90 років, але минулого року вона пішла з життя.

Фото з особистого фотоархіву Ольга Сумська опублікувала у Instagram.

Читайте також:

Ніжні спогади Сумської про рідну людину

Ольга Сумська часто в інтерв'ю розповідала про близькі стосунки зі своєю мамою. У соціальній мережі також можна було побачити чимало спільних світлин жінок.

 

Мама Ольги Сумської. Фото: instagram.com/olgasumska/
Мама Ольги Сумської. Фото: instagram.com/olgasumska/

 

Акторка Ольга Сумська з родиною. Фото: instagram.com/olgasumska/
Акторка Ольга Сумська з родиною. Фото: instagram.com/olgasumska/

 

Доньки Ольги Сумської з бабусею. Фото: instagram.com/olgasumska/
Доньки Ольги Сумської з бабусею. Фото: instagram.com/olgasumska/

 

Мама Ольги Сумської. Фото: instagram.com/olgasumska/
Мама Ольги Сумської. Фото: instagram.com/olgasumska/

 

Акторка Ольга Сумська з мамою. Фото: instagram.com/olgasumska/
Акторка Ольга Сумська з мамою. Фото: instagram.com/olgasumska/

 

Акторка Ольга Сумська з родиною. Фото: instagram.com/olgasumska/
Акторка Ольга Сумська з родиною. Фото: instagram.com/olgasumska/

 

Акторка Ольга Сумська з мамою. Фото: instagram.com/olgasumska/
Акторка Ольга Сумська з мамою. Фото: instagram.com/olgasumska/

 

Акторка Ольга Сумська з мамою. Фото: instagram.com/olgasumska/
Акторка Ольга Сумська з мамою. Фото: instagram.com/olgasumska/

 

Мама Ольги Сумської. Фото: instagram.com/olgasumska/
Мама Ольги Сумської. Фото: instagram.com/olgasumska/

"МАМА… Сьогодні 90 років з дня народження рідненької… Перед очима всі найщасливіші моменти життя… Вранці прокидаюсь і розповідаю тобі про плани на день,адже це наш ритуал… Ти там, далеко, у засвітах, але водночас поряд з нами завжди, я це знаю. Скільки щирості, сонячної енергії в твоєму серці, яке ти дарувала всім навколо… Моя душа, мій всесвіт, моя кровинка… Дякую тобі, Боже, за таку МАМУ!" — підписала фото Ольга Сумська.

Ганна Сумська — мама Ольги та Наталії Сумських — працювала у різних українських театрах та зіграла близько 150 ролей. Мама актриси театру та кіно Ольги Сумської померла 25 лютого 2022 року.

Нагадшаємо, молодша донька Ольги Сумської повторила юне фото своєї легендарної мами.

Раніше Сумська, Лобода та Гросу показали свої шкільні фото.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

На авто для ЗСУ менше, ніж на знесення будинку: бюджет Чернівців на армію у 2023 році

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз