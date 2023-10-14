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Ольга Сумская почтила память самого родного человека фотографиями из домашнего архива

14 октября 2023 15:11
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ольга Сумська вшанувала пам'ять найріднішої людини світлинами з домашнього архіву
Актриса Ольга Сумская с семьей. Фото: instagram.com/olgasumska/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Ольга Сумская нежно почтила память своей мамы. Женщине должно было исполниться 90 лет, но в прошлом году она ушла из жизни.

Фото из личного фотоархива Ольга Сумская опубликовала в Instagram.

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Ольга Сумская часто в интервью рассказывала о близких отношениях со своей мамой. В социальной сети также можно было увидеть немало общих фотографий женщин.

 

Мама Ольги Сумской. Фото: instagram.com/olgasumska/
Мама Ольги Сумской. Фото: instagram.com/olgasumska/

 

Актриса Ольга Сумская с семьей. Фото: instagram.com/olgasumska/
Актриса Ольга Сумская с семьей. Фото: instagram.com/olgasumska/

 

Дочери Ольги Сумской с ее матерью. Фото: instagram.com/olgasumska/
Дочери Ольги Сумской с бабушкой. Фото: instagram.com/olgasumska/

 

Мама Ольги Сумской. Фото: instagram.com/olgasumska/
Мама Ольги Сумской. Фото: instagram.com/olgasumska/

 

Актриса Ольга Сумская с мамой. Фото: instagram.com/olgasumska/
Актриса Ольга Сумская с мамой. Фото: instagram.com/olgasumska/

 

Актриса Ольга Сумская с семьей. Фото: instagram.com/olgasumska/
Актриса Ольга Сумская с семьей. Фото: instagram.com/olgasumska/

 

Актриса Ольга Сумская с мамой. Фото: instagram.com/olgasumska/
Актриса Ольга Сумская с мамой. Фото: instagram.com/olgasumska/

 

Актриса Ольга Сумская с мамой. Фото: instagram.com/olgasumska/
Актриса Ольга Сумская с мамой. Фото: instagram.com/olgasumska/

 

Мама Ольги Сумской. Фото: instagram.com/olgasumska/
Мама Ольги Сумской. Фото: instagram.com/olgasumska/

"МАМА... Сегодня 90 лет со дня рождения родненькой... Перед глазами все самые счастливые моменты жизни... Утром просыпаюсь и рассказываю тебе о планах на день, ведь это наш ритуал... Ты там, далеко, на небесах, но в то же время рядом с нами всегда, я это знаю. Сколько искренности, солнечной энергии в твоем сердце, которое ты дарила всем вокруг... Моя душа, моя вселенная, моя кровинка... Спасибо тебе, Боже, за такую МАМУ!" — подписала фото Ольга Сумская.

Анна Сумская — мама Ольги и Натальи Сумских — работала в разных украинских театрах и сыграла около 150 ролей. Мама актрисы театра и кино Ольги Сумской скончалась 25 февраля 2022 года.

Напомним, младшая дочь Ольги Сумской повторила юное фото своей легендарной мамы.

Ранее Сумская, Лобода и Гросу показали свои школьные фото.

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