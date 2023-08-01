Ольга Сумская с дочерью-актрисой показала фото из общих гастролей

Ольга Сумская с дочерью-актрисой показала фото с совместных гастролей
Недавно 21-летняя дочь Ольги Сумской Анна окончила театральный университет. Теперь юная актриса играет на одной сцене с мамой и отцом.
Фото из-за кулис спектакля "За двумя зайцами" Ольга Сумская опубликовала в своем Instagram.
Актерская династия
Ольга Сумская и ее муж Виталий Борисюк теперь играют на одной сцене со своей младшей дочкой Анной. Недавно семья сыграла спектакль в Вышгороде. Правда, Виталий Борисюк на этот раз был в роли зрителя.
Кума Ольги Сумской Влада Литовченко пришла на спектакль оценить игру своей крестницы, а также принесли в качестве подарка семье Сумской яворовского сырного конька.
В спектакле Анна играет роль Крали-Гали, а Сумская – Секлиту Лимериху.
Позже семья отправилась на гастроли в Одессу. Сумская опубликовала селфи с мужем и дочерью из поезда.
Анна Борисюк несколько недель назад стала выпускницей театрального университета имени Карпенко-Карого. Девушка окончила его с отличием и получила работу в театре.
Напомним, украинская актриса, народная и заслуженная артистка страны Ольга Сумская гневно высказалась на публику. Популярная артистка рассказала о том, как в Конче-Заспе планируют отремонтировать столовую за 90 миллионов гривен, в то время как украинцы собирают помощь ВСУ и страдают от действий оккупантов.
Ранее певица Оля Полякова поздравила свою куму, крестную мать младшей дочери Алисы, с днем рождения. С первых дней полномасштабной войны женщина помогала силам ТРО, военным, гражданским, а сейчас защищает нашу страну от оккупантов в рядах ВСУ.