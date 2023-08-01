Ольга Сумская с дочерью-актрисой показала фото из общих гастролей

Ольга Сумская с дочерью. Фото: instagram.com/olgasumska/

Недавно 21-летняя дочь Ольги Сумской Анна окончила театральный университет. Теперь юная актриса играет на одной сцене с мамой и отцом.

Фото из-за кулис спектакля "За двумя зайцами" Ольга Сумская опубликовала в своем Instagram.

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Ольга Сумская и ее муж Виталий Борисюк теперь играют на одной сцене со своей младшей дочкой Анной. Недавно семья сыграла спектакль в Вышгороде. Правда, Виталий Борисюк на этот раз был в роли зрителя.

Кума Ольги Сумской Влада Литовченко пришла на спектакль оценить игру своей крестницы, а также принесли в качестве подарка семье Сумской яворовского сырного конька.

Ольга Сумская с дочерью и Владой Литовченко. Фото: instagram.com/olgasumska/

Ольга Сумская с дочерью, мужем и Владой Литовченко. Фото: instagram.com/olgasumska/

Ольга Сумская с дочерью и мужем. Фото: instagram.com/olgasumska/

В спектакле Анна играет роль Крали-Гали, а Сумская – Секлиту Лимериху.

Позже семья отправилась на гастроли в Одессу. Сумская опубликовала селфи с мужем и дочерью из поезда.

Анна Борисюк несколько недель назад стала выпускницей театрального университета имени Карпенко-Карого. Девушка окончила его с отличием и получила работу в театре.

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