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Ольга Сумская с дочерью-актрисой показала фото с совместных гастролей

1 августа 2023 10:27
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ольга Сумская с дочерью-актрисой показала фото из общих гастролей
Ольга Сумская с дочерью. Фото: instagram.com/olgasumska/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Недавно 21-летняя дочь Ольги Сумской Анна окончила театральный университет. Теперь юная актриса играет на одной сцене с мамой и отцом.

Фото из-за кулис спектакля "За двумя зайцами" Ольга Сумская опубликовала в своем Instagram.

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Ольга Сумская и ее муж Виталий Борисюк теперь играют на одной сцене со своей младшей дочкой Анной. Недавно семья сыграла спектакль в Вышгороде. Правда, Виталий Борисюк на этот раз был в роли зрителя.

Кума Ольги Сумской Влада Литовченко пришла на спектакль оценить игру своей крестницы, а также принесли в качестве подарка семье Сумской яворовского сырного конька.

 

Ольга Сумская с дочерью и Владой Литовченко. Фото: instagram.com/olgasumska/

 

Ольга Сумская с дочерью, мужем и Владой Литовченко. Фото: instagram.com/olgasumska/

 

Ольга Сумская с дочерью и мужем. Фото: instagram.com/olgasumska/

В спектакле Анна играет роль Крали-Гали, а Сумская – Секлиту Лимериху.

Позже семья отправилась на гастроли в Одессу. Сумская опубликовала селфи с мужем и дочерью из поезда.

Анна Борисюк несколько недель назад стала выпускницей театрального университета имени Карпенко-Карого. Девушка окончила его с отличием и получила работу в театре.

Напомним, украинская актриса, народная и заслуженная артистка страны Ольга Сумская гневно высказалась на публику. Популярная артистка рассказала о том, как в Конче-Заспе планируют отремонтировать столовую за 90 миллионов гривен, в то время как украинцы собирают помощь ВСУ и страдают от действий оккупантов.

Ранее певица Оля Полякова поздравила свою куму, крестную мать младшей дочери Алисы, с днем рождения. С первых дней полномасштабной войны женщина помогала силам ТРО, военным, гражданским, а сейчас защищает нашу страну от оккупантов в рядах ВСУ.

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