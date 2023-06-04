Ольга Сумская вступилась за охранника поликлиники, которого отправили в СИЗО

Актриса Ольга Сумская. Фото: Google

Гибель девятилетней девочки и двух женщин возле закрытого укрытия поликлиники в одном из районов Киева во время атаки окупантов возмутило украинцев. В столице начали проверять укрытия и отправили в СИЗО на два месяца охранника медицинского учреждения.

На это в своем Instagram отреагировала актриса Ольга Сумская.

Читайте также:

Возмущение актрисы

Сумская выразила недовольство тем фактом, что руководителя поликлиники, его заместителя и должностную особу РГА отправили на круглосуточный домашний арест. В то время как охранник два месяца будет в СИЗО. По словам мужчины, он не успел открыть дверь в здание, потому что не хватило времени. Как только охранник шел открывать дверь, раздался взрыв.

Актриса не понимает, почему только после гибели украинцев, после почти полутора лет войны, начали проверять укрытие. Сумская не согласна с тем, что виноват только охранник поликлиники.

"Как можно было не проконтролировать состояние и наличие укрытий за более года?! Это прямая обязанность руководителей районов, директоров заведений, поликлиник, школ. Разве это так сложно было сделать заранее? А крайним теперь оказался этот охранник, который будет отвечать за несуразность этих руководителей? Позор", — написала Сумская.

Скриншот: Instagram//olgasumska

Напомним, ранее мы писали, как украинские звезды отреагировали на обстрелы Киева в Международный день защиты детей. Также мы рассказывали, что певица Инна Воронова, отправленная под домашний арест, прокомментировала решение суда.