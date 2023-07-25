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Оля Фреймут показала чоловіка, з яким обіймалась в готелі на камеру

25 липня 2023 08:33
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Оля Фреймут показала чоловіка, з яким обіймалась в готелі на камеру
Журналістка Оля Фреймут. Фото: Instagram/freimutolia
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вперше від початку повномасштабної війни колишня телеведуча, журналістка Оля Фреймут разом з дітьми приїхала до України. Зірка не тільки провела спеціальну благодійну лекцію "Манери під час війни. Доброта як зброя" в одному з готелів Львова. Але й сфотографувалась в ньому разом зі своїм чоловіком. 

Відповідні фото з’явились в Instastories Фреймут.

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Вже як 8 років Фреймут разом з телепродюсером Володимиром Локотко. 2016-го у пари народився син Валерій, а у 2017-му  — донька Євдокія. Тоді ж вони і одружилися. Початок війни Фреймут зустріла у Франції, а ось про її чоловіка мало що було відомо. Жодних спільних  фотографій Ольга не публікувала. За словами телеведучого В’ячеслава Соломки, Володимир виїхав за кордон та живе з родиною у Лондоні. 

Втім це не завадило зірковій парочці опублікувати перше за тривалий час спільне фото. Також Фреймут оприлюднила знімок, на якому вона позувала на вулицях Львова. 

Оля Фреймут з чоловіком у Львові

В мережу потрапили й фото з благодійної лекції, на якій Фреймут, яка тільки-но повернулась на Батьківщину, повчала українок манерам під час війни. Через що колишню телеведучу, а нині журналістку одного з британських видань, захейтили у соцмережах. 

Нагадаємо, раніше ми писали, як Ольга Фреймут відреагувала на обстріл Одеси. Також ми розповідали, чи спілкується Сергій Притула з Фреймут.

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