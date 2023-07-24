Ольга Фреймут висловилася про обстріл Одеси – жінка показала жахливі кадри

Колишня телеведуча Ольга Фреймут під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Колишня українська телеведуча Ольга Фреймут відреагувала на обстріл Одеси, який нещодавно здійснили російські війська. Жінка поділилася жахливими кадрами, де можна побачити страшні наслідки атаки одного з храмів, та розповіла про те, як він взагалі з’явився.

Відповідні кадри Ольга Фреймут розмістила в своєму профілі в Instagram.

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Колишня ведуча показала владику, який у скорботі схилився перед храмом, від якого залишилися тільки руїни. Вона розповіла про те, як кожного разу перед зйомками вона заходила до цього храму, щоб помолитися.

""Побожні" росіяни зруйнували Свято-Преображенський собор. Я так любила цей храм, заходила помолитися перед зйомками... а тепер... У собора виснажлива доля: перший камінь заклали 200 років тому. У 1936 році радянська влада вже підривала святиню як таку, "що не несе культурної цінності". Для росіян і справді цінності поза людськими вимірами. Собор одесити відбудували 20 років тому... Вранці російська нечисть знову його зруйнувала", — висловилася Ольга Фреймут.

Підписники колишньої ведучої не змогли промовчати та почали залишати свої коментарі під цими жахливими кадрами на сторінці Ольги Фреймут.

Ви знаєте, Олю, у всього в цьому житті є свій бумеранг, карма чи причинно-наслідковий зв'язок. За все потрібно платити ціну. Ця церква заплатила за зв'язок з Росією, патріархом та РПЦ. Росія показує, що буде з прихильниками РПЦ. Це причинно-наслідковий зв'язок

Я хоч і не одеситка, але як побачила цей жах, розплакалася. Була колись в тому соборі. Дуже вразив він мене своєю красою

Дикі племена орків з болот, у яких немає нічого святого, ще раз показали своє справжнє обличчя варварів

Хай все Господь поверне із торицею

Коментарі зі сторінки Ольги Фреймут. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Ольги Фреймут. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Ольги Фреймут. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що український ведучий Сергій Притула розповів, чи спілкується він зараз із Ольгою Фреймут.

Раніше ми розповідали про те, що Ольга Фреймут звернулася до рідної доньки.

Також ми повідомляли про те, що колишня ведуча Ольга Фреймут розповіла про організацію на підтримку України.