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Оля Фреймут показала мужа, с которым обнималась в отеле на камеру

25 июля 2023 08:33
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Оля Фреймут показала мужа, с которым обнималась в отеле на камеру
Журналистка Оля Фреймут. Фото: Instagram/freimutolia
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Впервые с начала полномасштабной войны бывшая телеведущая, журналистка Оля Фреймут вместе с детьми приехала в Украину. Звезда не только провела специальную благотворительную лекцию "Манеры во время войны. Доброта как оружие" в одной из гостиниц Львова. Но и сфотографировалась в ней вместе со своим мужем.

Соответствующие фото появились в Instastories Фреймут.

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Вот уже как 8 лет Фреймут вместе с телепродюсером Владимиром Локотко. В 2016-м у пары родился сын Валерий, а в 2017-м — дочь Евдокия. Тогда же они и поженились. Начало войны Фреймут встретила во Франции, а вот о ее муже мало что было известно. Никаких общих фотографий Ольга не публиковала. По словам телеведущего Вячеслава Соломки, Владимир уехал за границу и живет с семьей в Лондоне.

Впрочем, это не помешало звездной парочке опубликовать первое за длительное время общее фото. Также Фреймут обнародовала снимок, на котором она позировала по улицам Львова.

Оля Фреймут с мужем во Львове

В сеть попали и фото с благотворительной лекции, на которой только что вернувшаяся на Родину Фреймут поучала украинок манерам во время войны. Из-за чего бывшую телеведущую, а ныне журналистку одного из британских изданий, захейтили в соцсетях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by YANA TYMCHUK (@yana.tymchuk_)

Напомним, ранее мы писали, как Ольга Фреймут отреагировала на обстрелы Одессы. Также мы рассказывали, общается ли Сергей Притула с Фреймут.

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