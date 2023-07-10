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Оля Фреймут повертається в Україну: звернення колишньої телеведучої

10 липня 2023 16:02
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Оля Фреймут повертається в Україну: звернення колишньої телеведучої
Журналістка Оля Фреймут. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Перед початком повномасштабної війни колишня телеведуча, журналістка Оля Фреймут разом з дітьми поїхала до Франції. Там вона планувала відсвяткувати свій день народження, який в неї 25 лютого. З того часу Фреймут не так багато про себе розповідала. А тепер анонсувала повернення до України. 

Відповідний пост з’явився в Instagram Фреймут. 

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Повернення Фреймут 

41-річна журналістка проведе спеціальну благодійну лекцію "Манери під час війни. Доброта як зброя" в одному з готелів Львову. Це стане першою появою відомої білявки в Україні за тривалий час

"Етикет — це любов до тих, хто поруч, та повага до себе. Якщо ви вмієте рахуватися з почуттями ближнього і поважати себе — у вас гарні манери. Я підготувала спеціальну лекцію з етикету про те, як подолати ці часи випробовувань", — заявила Фреймут.

За словами Олі, охочі знайдуть відповіді на такі питання:

  • Що робити з емоціями, коли їх через край?
  • Як ненавидіти з гідністю?
  • Чи доречно веселитися, коли в країні війна?

Всі отримані кошти від лекції Фреймут обіцяє передати на потреби військового батальйону "Аратта". Мінімальний внесок за квиток — від 700 грн. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by FreimutOlia (@freimutolia)

Скриншот: Instagram/freimutolia

Зараз Фреймут разом з сином Валерієм та донькою Євдокією живе у Великій Британії. Вона працює у газеті Sunday Expres та пише у щотижневу колонку новини про Україну. Старша донька Злата вже давно живе у США.

Нагадаємо, раніше ми писали, що шоувумен Маша Єфросиніна вирушила у Вільнюс на саміт НАТО. Також ми розповідали, що телеведуча Катерина Осадча публічно запитала, скільки коштує життя українця.

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