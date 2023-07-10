Оля Фреймут возвращается в Украину: обращение бывшей телеведущей

Журналистка Оля Фреймут. Фото: Google

Перед началом полномасштабной войны бывшая телеведущая, журналистка Оля Фреймут вместе с детьми уехала во Францию. Там она планировала отпраздновать свой день рождения, который у нее 25 февраля. С тех пор Фреймут не так много рассказывала о себе. А теперь анонсировала возвращение в Украину.

Соответствующий пост появился в Instagram Фреймут.

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Возвращение Фреймут

41-летняя журналистка проведет специальную благотворительную лекцию "Манеры во время войны. Доброта как оружие" в одной из гостиниц Львова. Это станет первым появлением известной блондинки в Украине за длительное время

"Этикет — это любовь к тем, кто рядом, и уважение к себе. Если вы умеете считаться с чувствами ближнего и уважать себя — у вас хорошие манеры. Я подготовила специальную лекцию по этикету о том, как преодолеть эти времена испытаний", — заявила Фреймут.

По словам Оли, желающие найдут ответы на следующие вопросы:

Что делать с эмоциями, когда их через край?

Как ненавидеть с достоинством?

Уместно ли веселиться, когда в стране война?

Все вырученные средства от лекции Фреймут обещает передать на нужды военного батальона "Аратта". Минимальный взнос за билет — от 700 грн.

Скриншот: Instagram/freimutolia

Сейчас Фреймут вместе с сыном Валерием и дочерью Евдокией живет в Великобритании. Она работает в газете Sunday Expres и пишет в еженедельную колонку новостей об Украине. Старшая дочь Злата уже давно живет в США.

Напомним, ранее мы писали, что шоувумен Маша Ефросинина отправилась в Вильнюс на саммит НАТО. Также мы рассказывали, что телеведущая Екатерина Осадчая публично спросила, сколько стоит жизнь украинца.