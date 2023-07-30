Оля Полякова через півтора року таки доїхала до Італії на детокс: чим годують співачку

Співачка Оля Полякова. Фото: Instagram/polyakovamusic

Після виступу на музичному фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі (Латвія), Оля Полякова не без пригод долетіла до Італії. Компанію артистці склала її 18-річна донька Маша. Виконавиця хіта "Королева ночі" прибула до елітного курортного готелю неподалік Риму, куди придбала путівку ще до початку повномасштабної війни.

Про це Полякова розповіла у своїх Instastories.

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Виявляється, 26 лютого 2022 року Полякова планувала заселитися в комплексі Palazzo Fiuggi, де в неї був запланований детокс. Втім, через початок повномасштабної війни всі плани співачки, як і мільйонів українців, були зруйновані.

"І ось нарешті я можу поїхати туди, де все було оплачено ще до війни. Ще в навантаження до себе вийшло взяти Маруську. Так що ми на детокс програмі. Будемо худнути, займатися йогою, показуватимемо вам цю красиву клініку", — розповіла підписникам Оля.

Комплекс, в якому зупинилась зіркова родина. Фото: Instagram/palazzofiuggi

Полякова з донькою вже почали детокс програму. Співачка показала невеликі порції їжі, якими їх нагодовували в перший день програми. Кальмари та зелений суп пюре сподобався артистці. Чого не можна сказати про враження Маші. Полякова зазначила, що одним з правил детоксу є ретельне пережовування їжі. Чим вона й займалась на камеру.

Співачка Оля Полякова. Скриншот: Instagram/polyakovamusic

Донька Олі Полякової, Маша. Скриншоти: Instagram/polyakovamusic

Нагадаємо, раніше ми писали, що Оля Полякова презентувала власну співучу ляльку. Також ми розповідали, що Полякова розповіла про свою куму, яка служить в ЗСУ.